"Ангарский маньяк" сломал десять ребер одной из жертв

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки убийств, во время одного из них сломал жертве десять ребер, пробил череп топором и сжег ее, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Бывший милиционер Михаил Попков, известный по прозвищу "ангарский маньяк" охотился на людей с 90-х годов. На его счету 89 убийств, что делает его самым кровавым маньяком в истории России СССР . Его арестовали еще в 2012 году, однако новые эпизоды преступлений появляются до сих пор. Попков отбывает пожизненный срок.

Одна из жертв маньяка - 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в ангарской школе. Попков встретил ее в парке "Современник" в 2011 году, когда возвращался на велосипеде домой после ремонта в купленной квартире. Между ними произошла ссора.

Попков, избив женщину руками и ногами, попытался ее задушить, а потом стал бить ее топором по голове. Тело жертвы он затащил в заброшенную кирпичную башню в парке, облил горючей жидкостью и поджог.

Экспертиза выявила у погибшей женщины множество повреждений, в частности открытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.