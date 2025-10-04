https://ria.ru/20251004/manjak-2046307945.html
"Ангарский маньяк" сломал десять ребер одной из жертв
происшествия
россия
ссср
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки убийств, во время одного из них сломал жертве десять ребер, пробил череп топором и сжег ее, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Бывший милиционер Михаил Попков, известный по прозвищу "ангарский маньяк" охотился на людей с 90-х годов. На его счету 89 убийств, что делает его самым кровавым маньяком в истории России
и СССР
. Его арестовали еще в 2012 году, однако новые эпизоды преступлений появляются до сих пор. Попков отбывает пожизненный срок.
Одна из жертв маньяка - 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в ангарской школе. Попков встретил ее в парке "Современник" в 2011 году, когда возвращался на велосипеде домой после ремонта в купленной квартире. Между ними произошла ссора.
Попков, избив женщину руками и ногами, попытался ее задушить, а потом стал бить ее топором по голове. Тело жертвы он затащил в заброшенную кирпичную башню в парке, облил горючей жидкостью и поджог.
Экспертиза выявила у погибшей женщины множество повреждений, в частности открытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.
За это убийство в конце августа 2025 года Попков получил 9,5 лет колонии. С учетом предыдущих приговоров окончательно ему назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.