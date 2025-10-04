Рейтинг@Mail.ru
"Ангарский маньяк" сломал десять ребер одной из жертв - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/manjak-2046307945.html
"Ангарский маньяк" сломал десять ребер одной из жертв
"Ангарский маньяк" сломал десять ребер одной из жертв - РИА Новости, 04.10.2025
"Ангарский маньяк" сломал десять ребер одной из жертв
"Ангарский маньяк" Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки убийств, во время одного из них сломал жертве десять ребер, пробил череп топором и сжег РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:40:00+03:00
2025-10-04T03:40:00+03:00
происшествия
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_1:0:1046:588_1920x0_80_0_0_f382cecf9656ab663b330af99b53c769.jpg
https://ria.ru/20250413/kriminal-2010698336.html
https://ria.ru/20251001/ubiystvo-2045629923.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_150:0:934:588_1920x0_80_0_0_5c70bae54407e79ff31ca22f2da8c3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ссср
Происшествия, Россия, СССР
"Ангарский маньяк" сломал десять ребер одной из жертв

У одной из жертв "ангарского маньяка" было сломано десять ребер и пробит череп

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииМихаил Попков
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Михаил Попков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки убийств, во время одного из них сломал жертве десять ребер, пробил череп топором и сжег ее, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Бывший милиционер Михаил Попков, известный по прозвищу "ангарский маньяк" охотился на людей с 90-х годов. На его счету 89 убийств, что делает его самым кровавым маньяком в истории России и СССР. Его арестовали еще в 2012 году, однако новые эпизоды преступлений появляются до сих пор. Попков отбывает пожизненный срок.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Я очищал город": неожиданное признание самого опасного преступника страны
13 апреля, 08:00
Одна из жертв маньяка - 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в ангарской школе. Попков встретил ее в парке "Современник" в 2011 году, когда возвращался на велосипеде домой после ремонта в купленной квартире. Между ними произошла ссора.
Попков, избив женщину руками и ногами, попытался ее задушить, а потом стал бить ее топором по голове. Тело жертвы он затащил в заброшенную кирпичную башню в парке, облил горючей жидкостью и поджог.
Экспертиза выявила у погибшей женщины множество повреждений, в частности открытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.
За это убийство в конце августа 2025 года Попков получил 9,5 лет колонии. С учетом предыдущих приговоров окончательно ему назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СК раскрыл подробности убийства одной из жертв "политеховского маньяка"
1 октября, 14:29
 
ПроисшествияРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала