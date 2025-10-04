Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек находятся под стражей после теракта в Манчестере - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 04.10.2025 (обновлено: 16:20 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/manchester-2046370812.html
Шесть человек находятся под стражей после теракта в Манчестере
Шесть человек находятся под стражей после теракта в Манчестере - РИА Новости, 04.10.2025
Шесть человек находятся под стражей после теракта в Манчестере
Шесть человек находятся под стражей в связи с терактом, произошедшим около синагоги в Манчестере, сообщает полиция британского города. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T15:20:00+03:00
2025-10-04T16:20:00+03:00
в мире
манчестер
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045935629_0:181:2500:1587_1920x0_80_0_0_9bb1ccf0519ed0940f693eb2d5ae8030.jpg
https://ria.ru/20251002/manchester-2045915317.html
манчестер
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045935629_120:0:2343:1667_1920x0_80_0_0_207868309b0bb373d05c51c62afe393e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, манчестер, великобритания
В мире, Манчестер, Великобритания
Шесть человек находятся под стражей после теракта в Манчестере

Шесть человек находятся под стражей после теракта около синагоги в Манчестере

© AP Photo / Ian HodgsonПолицейские на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер
Полицейские на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
Полицейские на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Шесть человек находятся под стражей в связи с терактом, произошедшим около синагоги в Манчестере, сообщает полиция британского города.
"Число находящихся под стражей по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательству к совершению актов терроризма достигло шести человек", - говорится в заявлении на сайте полиции.
В пятницу в Великобритании объявлен день траура в связи с произошедшим.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, еще трое находятся в критическом состоянии. Нападавший был застрелен. Британская полиция предварительно заявила, что нападение устроил 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.
Экстренные службы на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Британская полиция подтвердила смерть напавшего на синагогу в Манчестере
2 октября, 16:44
 
В миреМанчестерВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала