Шесть человек находятся под стражей после теракта в Манчестере

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Шесть человек находятся под стражей в связи с терактом, произошедшим около синагоги в Манчестере, сообщает полиция британского города.
"Число находящихся под стражей по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательству к совершению актов терроризма достигло шести человек", - говорится в заявлении на сайте полиции.
В пятницу в Великобритании объявлен день траура в связи с произошедшим.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, еще трое находятся в критическом состоянии. Нападавший был застрелен. Британская полиция предварительно заявила, что нападение устроил 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.