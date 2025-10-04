Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 04.10.2025
20:41 04.10.2025 (обновлено: 22:59 04.10.2025)
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 04.10.2025
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
Украинский дрон атаковал Макеевку в ДНР, погиб мирный житель, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
макеевка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
макеевка
украина
донецкая народная республика
в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

В Макеевке при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель, двое пострадали

© Фото : ДНР в СЦККПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Макеевке. 4 октября 2025
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Макеевке. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : ДНР в СЦКК
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Макеевке. 4 октября 2025
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинский дрон атаковал Макеевку в ДНР, погиб мирный житель, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА (в Макеевке — Прим. ред.). По состоянию на 20:00 поступили данные о гибели женщины 1982 года рождения, ранении женщины 1958 года рождения и мужчины 1954 года рождения", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
В миреМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
