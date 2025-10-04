https://ria.ru/20251004/makeevka-2046414502.html
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
Украинский дрон атаковал Макеевку в ДНР, погиб мирный житель, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T20:41:00+03:00
в мире
макеевка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
В Макеевке при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель, двое пострадали