Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Мадагаскара призвал освободить задержанных после протестов - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/madagaskar-2046351732.html
Экс-президент Мадагаскара призвал освободить задержанных после протестов
Экс-президент Мадагаскара призвал освободить задержанных после протестов - РИА Новости, 04.10.2025
Экс-президент Мадагаскара призвал освободить задержанных после протестов
Экс-президент Мадагаскара Марк Равалуманана потребовал от действующего главы государства Андри Радзуэлины освобождения задержанных участников массовых... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:08:00+03:00
2025-10-04T13:08:00+03:00
мадагаскар
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045627779_0:189:2500:1595_1920x0_80_0_0_0acd715d2808cbf67d9f353b86ba7a07.jpg
https://ria.ru/20251003/madagaskar-2046249801.html
https://ria.ru/20251002/madagaskar-2045912565.html
мадагаскар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045627779_157:0:2380:1667_1920x0_80_0_0_6d508bf168b38a198857d673317879a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мадагаскар, оон, в мире
Мадагаскар, ООН, В мире
Экс-президент Мадагаскара призвал освободить задержанных после протестов

Экс-глава Мадагаскара Равалуманана призвал освободить задержанных после акций

© AP Photo / MamyraelПротесты в городе Анциранана, Мадагаскар
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Mamyrael
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент Мадагаскара Марк Равалуманана потребовал от действующего главы государства Андри Радзуэлины освобождения задержанных участников массовых протестов, сообщает издание Midi Madagasikara со ссылкой на письмо бывшего президента нынешнему.
"Бывший президент осудил физическое и психологическое насилие, которому подвергаются лица, произвольно задержанные в нарушение конституции и международных обязательств страны. Он призвал к их немедленному освобождению, предоставлению гарантий их неприкосновенности и началу независимого расследования под международным контролем", - говорится в статье.
Вид из космоса на остров Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Что известно о протестах на Мадагаскаре
3 октября, 17:49
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. После этого 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека и более 100 получили ранения, МИД республики опровергает эту информацию.
Остров Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Россияне на Мадагаскаре обратились в посольство из-за протестов в стране
2 октября, 16:37
 
МадагаскарООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала