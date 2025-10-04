Экс-президент Мадагаскара призвал освободить задержанных после протестов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-президент Мадагаскара Марк Равалуманана потребовал от действующего главы государства Андри Радзуэлины освобождения задержанных участников массовых протестов, сообщает издание Midi Madagasikara со ссылкой на письмо бывшего президента нынешнему.
"Бывший президент осудил физическое и психологическое насилие, которому подвергаются лица, произвольно задержанные в нарушение конституции и международных обязательств страны. Он призвал к их немедленному освобождению, предоставлению гарантий их неприкосновенности и началу независимого расследования под международным контролем", - говорится в статье.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. После этого 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека и более 100 получили ранения, МИД республики опровергает эту информацию.