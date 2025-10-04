Аномальные зоны и "звон колоколов": ученые близки к разгадке тайн Луны

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали новую методику поиска масконов Луны. Это поможет разгадать одну из главных тайн спутника Земли. Подробности — в материале РИА Новости.
Таинственные масконы
Уже в ходе первых лунных миссий ученые обнаружили аномальные области, в пределах которых спутники сильно отклонялись от расчетных орбит.
Они были названы "масконами" (от англ. mass concentration) и предположительно связаны с областями повышенной плотности и концентрациями масс в пределах лунной коры, которые образуют высокоамплитудные аномалии поля силы тяжести.
© H. J. Melosh, Purdue University and the NASA GRAIL team / AAASСхема формирования масконов – гравитационных аномалий на Луне
Причем размеры таких зон могут достигать тысячи километров.
Однако, несмотря на десятилетия исследований, фундаментальная природа их возникновения до сих пор неизвестна. Сложность изучения масконов кроется в их уникальности — ничего подобного на Земле просто нет.
ИИ на службе науки
И тут на помощь ученым приходит искусственный интеллект. Опираясь на опыт в решении прямых задач гравитационной разведки, группа исследователей геологического факультета МГУ создала обширную и уникальную синтетическую выборку данных, которая с высокой точностью имитировала гравитационные аномалии Луны.
В основе работы лежит многолетний опыт сотрудников геологического факультета МГУ по решению прямой задачи гравиразведки.
Главное здание МГУ на Воробьевых горах
Нейросеть смогла подтвердить существование более 90% масконов, известных по данным предыдущих исследований. Также было найдено около двадцати аномальных зон, которые с высокой долей вероятности тоже масконы.
Поможет на Земле
Причем, по мнению российских ученых, разработанная технология не только позволяет автоматизировать процесс построения трехмерной плотностной модели Луны, но и открывает новые горизонты для геолого-геофизических изысканий уже на Земле.
"В ходе исследования разработан подход к выделению аномалий в гравитационном поле с применением технологий искусственного интеллекта. Он используется нами для автоматизации процесса построения трехмерной плотностной модели Луны. Подход также применим в задачах геолого-геофизического поиска полезных ископаемых на Земле", — рассказал доцент кафедры геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ Кирилл Кузнецов.
Другие тайны Луны
Следует заметить, что масконы далеко не единственная загадка Луны. Давно известно, что спутник повернут к Земле всегда одной стороной. Этому нашли объяснение: гравитация Земли замедлила вращение и теперь мы в телескоп видим только одну сторону.
Обратная сторона Луны. Большое пятно справа — Восточное море
А вот то, почему так сильно отличаются видимая и скрытая от наших глаз стороны — пока непонятно. Та, что "повернута лицом" к Земле, покрыта темными "морями" — следами древних лавовых излияний. Обратная же — полностью усеяна кратерами, с толстой, прочной корой и почти полным отсутствием лавовых равнин.
Почему Луна звенит?
Еще одна загадка – "звон Луны". Во время миссий американские астронавты сбрасывали отработанные ступени на поверхность. Так хотели изучить сейсмические колебания.
Результат оказался неожиданным: Луна звучала как колокол, а вибрации продолжались длительное время. Как будто она гигантский резонатор.
Исследователи объясняют это тем, что Луна — сухая, плотная, без воды и осадков, которые могли бы гасить колебания. Однако даже это не решает загадку, почему звучание настолько долгое.
Как Луна "появилась на свет"
До сих пор ведутся споры о том, как появилась наша соседка. Наиболее распространенная версия — результат столкновения Земли с другим небесным телом, планетой размером с Марс около 4,5 миллиарда лет назад.
© Фото : РГАНТДОдни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3"
Существует еще гипотеза, по которой часть материи под действием центробежной силы отделилась от Земли в области экватора и попала на орбиту. Там затем и образовалась Луна.
Есть гипотеза захвата: Луна сформировалась в другом месте Солнечной системы и позже была "притянута" Землей.
Так или иначе, спутник планеты все еще таит множество загадок.