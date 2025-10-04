Аномальные зоны и "звон колоколов": ученые близки к разгадке тайн Луны

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали новую методику поиска масконов Луны. Это поможет разгадать одну из главных тайн спутника Земли. Подробности — в материале РИА Новости.

Таинственные масконы

Уже в ходе первых лунных миссий ученые обнаружили аномальные области, в пределах которых спутники сильно отклонялись от расчетных орбит.

Они были названы "масконами" (от англ. mass concentration) и предположительно связаны с областями повышенной плотности и концентрациями масс в пределах лунной коры, которые образуют высокоамплитудные аномалии поля силы тяжести.

Схема формирования масконов – гравитационных аномалий на Луне

Причем размеры таких зон могут достигать тысячи километров.

Однако, несмотря на десятилетия исследований, фундаментальная природа их возникновения до сих пор неизвестна. Сложность изучения масконов кроется в их уникальности — ничего подобного на Земле просто нет.

ИИ на службе науки

И тут на помощь ученым приходит искусственный интеллект. Опираясь на опыт в решении прямых задач гравитационной разведки, группа исследователей геологического факультета МГУ создала обширную и уникальную синтетическую выборку данных, которая с высокой точностью имитировала гравитационные аномалии Луны.

В основе работы лежит многолетний опыт сотрудников геологического факультета МГУ по решению прямой задачи гравиразведки.

Нейросеть смогла подтвердить существование более 90% масконов, известных по данным предыдущих исследований. Также было найдено около двадцати аномальных зон, которые с высокой долей вероятности тоже масконы.

Поможет на Земле

Причем, по мнению российских ученых, разработанная технология не только позволяет автоматизировать процесс построения трехмерной плотностной модели Луны, но и открывает новые горизонты для геолого-геофизических изысканий уже на Земле.

"В ходе исследования разработан подход к выделению аномалий в гравитационном поле с применением технологий искусственного интеллекта. Он используется нами для автоматизации процесса построения трехмерной плотностной модели Луны. Подход также применим в задачах геолого-геофизического поиска полезных ископаемых на Земле", — рассказал доцент кафедры геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ Кирилл Кузнецов.

Другие тайны Луны

Следует заметить, что масконы далеко не единственная загадка Луны. Давно известно, что спутник повернут к Земле всегда одной стороной. Этому нашли объяснение: гравитация Земли замедлила вращение и теперь мы в телескоп видим только одну сторону.

А вот то, почему так сильно отличаются видимая и скрытая от наших глаз стороны — пока непонятно. Та, что "повернута лицом" к Земле, покрыта темными "морями" — следами древних лавовых излияний. Обратная же — полностью усеяна кратерами, с толстой, прочной корой и почти полным отсутствием лавовых равнин.

Почему Луна звенит?

Еще одна загадка – "звон Луны". Во время миссий американские астронавты сбрасывали отработанные ступени на поверхность. Так хотели изучить сейсмические колебания.

Результат оказался неожиданным: Луна звучала как колокол, а вибрации продолжались длительное время. Как будто она гигантский резонатор.

Высадка астронавта Эдвина Олдрина на Луну

Исследователи объясняют это тем, что Луна — сухая, плотная, без воды и осадков, которые могли бы гасить колебания. Однако даже это не решает загадку, почему звучание настолько долгое.

Как Луна "появилась на свет"

До сих пор ведутся споры о том, как появилась наша соседка. Наиболее распространенная версия — результат столкновения Земли с другим небесным телом, планетой размером с Марс около 4,5 миллиарда лет назад.

Одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3"

Существует еще гипотеза, по которой часть материи под действием центробежной силы отделилась от Земли в области экватора и попала на орбиту. Там затем и образовалась Луна.

Есть гипотеза захвата: Луна сформировалась в другом месте Солнечной системы и позже была "притянута" Землей.