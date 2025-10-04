https://ria.ru/20251004/lukashenko-2046366755.html
Лукашенко рассказал, откуда в первую очередь привлекать трудовых мигрантов
Лукашенко рассказал, откуда в первую очередь привлекать трудовых мигрантов
Лукашенко рассказал, откуда в первую очередь привлекать трудовых мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросе привлечения трудовых мигрантов в страну нужно ориентироваться в первую очередь на выходцев из
Лукашенко рассказал, откуда в первую очередь привлекать трудовых мигрантов
Лукашенко призвал привлекать трудовых мигрантов в первую очередь из экс-СССР
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросе привлечения трудовых мигрантов в страну нужно ориентироваться в первую очередь на выходцев из стран бывшего СССР, и подчеркнул, что относиться к мигрантам нужно, как к собственным гражданам.
Как передало госагентство Белта, данное заявление Лукашенко
сделал во время посещения ОАО "Агро-Лясковичи" в Гомельской области
. Глава государства поинтересовался, хватает ли в хозяйстве работников. Оказалось, что привлекают и иностранцев - уже работают несколько человек из Туркменистана, и они хорошо себя зарекомендовали.
Согласно сообщению агентства, Лукашенко одобрил такой подход, но напомнил, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций: они сами должны решать, кого и сколько необходимо привлечь. Причем лучше, по словам главы государства, чтобы приезжали сразу семьями, ведь тогда и отношение к работе, ответственность совсем другие.
"К ним надо относиться, как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. По-белорусски: "Кинь наперед, потом найдешь". Поэтому надо ориентироваться, особенно на наши республики (бывшего СССР
– ред.). Это же наши люди", - заявил президент.
Лукашенко неоднократно говорил, что в республику необходимо привлекать мигрантов, чтобы не допустить существенного дефицита трудовых ресурсов. В том числе президент Белоруссии
11 апреля по итогам своих переговоров в Минске
с премьером Пакистана
Шахбазом Шарифом заявил, что Белоруссия в целом готова принять из Пакистана до 100-120 тысяч квалифицированных специалистов и создать им условия для работы.