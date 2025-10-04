Лукашенко рассказал, откуда в первую очередь привлекать трудовых мигрантов

МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросе привлечения трудовых мигрантов в страну нужно ориентироваться в первую очередь на выходцев из стран бывшего СССР, и подчеркнул, что относиться к мигрантам нужно, как к собственным гражданам.

Согласно сообщению агентства, Лукашенко одобрил такой подход, но напомнил, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций: они сами должны решать, кого и сколько необходимо привлечь. Причем лучше, по словам главы государства, чтобы приезжали сразу семьями, ведь тогда и отношение к работе, ответственность совсем другие.