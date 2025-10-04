Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко выступил с предупреждением о будущем - РИА Новости, 04.10.2025
13:56 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/lukashenko-2046357067.html
Лукашенко выступил с предупреждением о будущем
Лукашенко выступил с предупреждением о будущем - РИА Новости, 04.10.2025
Лукашенко выступил с предупреждением о будущем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях передела мира. Его цитирует "БелТА". "Мир переделить хотят. Нам некуда... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:56:00+03:00
2025-10-04T13:56:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
белоруссия
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко выступил с предупреждением о будущем

Лукашенко заявил, что необходимо выжить в условиях передела мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях передела мира. Его цитирует "БелТА".

"Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить", — сказал он.

Лукашенко указал на необходимость развивать Полесье, чтобы не "ходить в лаптях, как в прошлые времена".

Эти заявления он сделал во время рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области.
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
