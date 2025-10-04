https://ria.ru/20251004/lukashenko-2046357067.html
Лукашенко выступил с предупреждением о будущем
Лукашенко выступил с предупреждением о будущем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях передела мира. Его цитирует "БелТА". "Мир переделить хотят. Нам некуда... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
белоруссия
александр лукашенко
Лукашенко выступил с предупреждением о будущем
Лукашенко заявил, что необходимо выжить в условиях передела мира