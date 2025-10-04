Рейтинг@Mail.ru
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки
19:27 04.10.2025 (обновлено: 22:43 04.10.2025)
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки - РИА Новости, 04.10.2025
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки
Итальянский художник, известный под псевдонимом Йорит, написал портрет семилетней Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, РИА Новости, 04.10.2025
Портрет девочки, погибшей в Луганске при обстреле со стороны ВСУ
Итальянский художник, известный под псевдонимом Йорит, написал портрет 7-летней девочки Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году в Луганске во время обстрела со стороны ВСУ, и передал его родителям ребенка.
Донбасс, Луганская Народная Республика, Луганск, Сергей Белов, Вооруженные силы Украины, Виталий Киселев
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки

Итальянский художник Йорит написал портрет погибшей в Луганске девочки

ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. Итальянский художник, известный под псевдонимом Йорит, написал портрет семилетней Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, и передал его родителям девочки.
Художник, приехавший в Луганск на День Победы, увидел, как фотографию погибшей девочки несла ее мама. После этого он решил нарисовать портрет ребенка и подарить его родителям.
"Я написал ее портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребенок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребенка из-за войны. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса, которые потеряли своих близких", — говорится в видеообращении художника к родителям девочки.
Он пожелал, чтобы боль всех семей, потерявших детей во время конфликта в Донбассе, скорее закончилась, прекратились обстрелы, "чтобы дети могли снова играть в мире".
Портрет при поддержке военной комендатуры ЛНР передал родителям итальянский журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, он сделал это ради того, чтобы люди, в первую очередь в Италии, узнали правду о событиях в Донбассе.
"Очень тронута. Как будто она живая смотрит с этой картины. Мы не ожидали с мужем, что спустя столько лет кто-то вспомнит про маленькую девочку, которая хотела жить", — сказала Наталья Евсюкова, мама погибшей Марины.
Военный эксперт Виталий Киселев, присутствовавший на мероприятии, сказал РИА Новости, что такие моменты помогают прорвать информационную блокаду, которой придерживается Запад.
"На сегодняшний день он (Йорит. — Прим. ред.) показал еще одну маленькую трагедию в большой истории через глаза погибшего ребенка", — отметил Киселев.
Помощник уполномоченного по правам человека в ЛНР Сергей Белов подчеркнул на мероприятии, что только на территории республики за время конфликта в Донбассе погибли более 70 детей.
"Враг хитер, враг коварен, и самая главная защита — это чтобы все мировое сообщество осознало, что это не некое спонтанное убийство. <...> Нет, это геноцид", — заявил Белов.
Донбасс, Луганская Народная Республика, Луганск, Сергей Белов, Вооруженные силы Украины, Виталий Киселев
 
 
