Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки

ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. Итальянский художник, известный под псевдонимом Йорит, написал портрет семилетней Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, и передал его родителям девочки.

Художник, приехавший в Луганск на День Победы, увидел, как фотографию погибшей девочки несла ее мама. После этого он решил нарисовать портрет ребенка и подарить его родителям.

"Я написал ее портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребенок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребенка из-за войны. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса , которые потеряли своих близких", — говорится в видеообращении художника к родителям девочки.

Он пожелал, чтобы боль всех семей, потерявших детей во время конфликта в Донбассе, скорее закончилась, прекратились обстрелы, "чтобы дети могли снова играть в мире".

Портрет при поддержке военной комендатуры ЛНР передал родителям итальянский журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, он сделал это ради того, чтобы люди, в первую очередь в Италии , узнали правду о событиях в Донбассе.

"Очень тронута. Как будто она живая смотрит с этой картины. Мы не ожидали с мужем, что спустя столько лет кто-то вспомнит про маленькую девочку, которая хотела жить", — сказала Наталья Евсюкова, мама погибшей Марины.

Военный эксперт Виталий Киселев , присутствовавший на мероприятии, сказал РИА Новости, что такие моменты помогают прорвать информационную блокаду, которой придерживается Запад.

"На сегодняшний день он (Йорит. — Прим. ред.) показал еще одну маленькую трагедию в большой истории через глаза погибшего ребенка", — отметил Киселев.

Помощник уполномоченного по правам человека в ЛНР Сергей Белов подчеркнул на мероприятии, что только на территории республики за время конфликта в Донбассе погибли более 70 детей.