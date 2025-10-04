https://ria.ru/20251004/lugansk-2046404167.html
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки - РИА Новости, 04.10.2025
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки
Итальянский художник, известный под псевдонимом Йорит, написал портрет семилетней Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, РИА Новости, 04.10.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046413827_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_38e4c2deedfae7c656331f782d528215.jpg
Портрет девочки, погибшей в Луганске при обстреле со стороны ВСУ
Итальянский художник, известный под псевдонимом Йорит, написал портрет 7-летней девочки Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году в Луганске во время обстрела со стороны ВСУ, и передал его родителям ребенка.
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки
Итальянский художник Йорит написал портрет погибшей в Луганске девочки
ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. Итальянский художник, известный под псевдонимом Йорит, написал портрет семилетней Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, и передал его родителям девочки.
Художник, приехавший в Луганск
на День Победы, увидел, как фотографию погибшей девочки несла ее мама. После этого он решил нарисовать портрет ребенка и подарить его родителям.
"Я написал ее портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребенок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребенка из-за войны. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса
, которые потеряли своих близких", — говорится в видеообращении художника к родителям девочки.
Он пожелал, чтобы боль всех семей, потерявших детей во время конфликта в Донбассе, скорее закончилась, прекратились обстрелы, "чтобы дети могли снова играть в мире".
Портрет при поддержке военной комендатуры ЛНР
передал родителям итальянский журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, он сделал это ради того, чтобы люди, в первую очередь в Италии
, узнали правду о событиях в Донбассе.
"Очень тронута. Как будто она живая смотрит с этой картины. Мы не ожидали с мужем, что спустя столько лет кто-то вспомнит про маленькую девочку, которая хотела жить", — сказала Наталья Евсюкова, мама погибшей Марины.
Военный эксперт Виталий Киселев
, присутствовавший на мероприятии, сказал РИА Новости, что такие моменты помогают прорвать информационную блокаду, которой придерживается Запад.
"На сегодняшний день он (Йорит. — Прим. ред.) показал еще одну маленькую трагедию в большой истории через глаза погибшего ребенка", — отметил Киселев.
Помощник уполномоченного по правам человека в ЛНР Сергей Белов
подчеркнул на мероприятии, что только на территории республики за время конфликта в Донбассе погибли более 70 детей.
"Враг хитер, враг коварен, и самая главная защита — это чтобы все мировое сообщество осознало, что это не некое спонтанное убийство. <...> Нет, это геноцид", — заявил Белов.