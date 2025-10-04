На Западе рассказали, в какую "смертельную ловушку" попали ВСУ

"Российские пилоты атакуют ключевые логистические пути вблизи линии фронта с помощью оптоволоконных беспилотников, невосприимчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, из-за чего противостоять этому смертоносному оружию становится чрезвычайно сложно", — пишет издание со ссылкой на слова украинских военных.