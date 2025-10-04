Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, в какую "смертельную ловушку" попали ВСУ - РИА Новости, 04.10.2025
12:17 04.10.2025 (обновлено: 18:00 04.10.2025)
На Западе рассказали, в какую "смертельную ловушку" попали ВСУ
На Западе рассказали, в какую "смертельную ловушку" попали ВСУ
Российские оптоволоконные беспилотники, ждущие в засаде, эффективно уничтожают военную технику Украины, превращая ранее безопасные маршруты переброски боевых... РИА Новости, 04.10.2025
На Западе рассказали, в какую "смертельную ловушку" попали ВСУ

BI: оптоволоконные БПЛА, ждущие в засаде, стали основной угрозой для техники ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские оптоволоконные беспилотники, ждущие в засаде, эффективно уничтожают военную технику Украины, превращая ранее безопасные маршруты переброски боевых машин в зоны поражения, пишет издание Business Insider со ссылкой на источники.
"Российские пилоты атакуют ключевые логистические пути вблизи линии фронта с помощью оптоволоконных беспилотников, невосприимчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, из-за чего противостоять этому смертоносному оружию становится чрезвычайно сложно", — пишет издание со ссылкой на слова украинских военных.
Операторы дронов ВС России уничтожили бронемашину и экипаж ВСУ
Вчера, 05:19
Операторы дронов ВС России уничтожили бронемашину и экипаж ВСУ
Вчера, 05:19
В материале отмечается, что беспилотники стали основной угрозой для боевых машин ВСУ, превратив Украину в "смертельную ловушку для бронетехники".
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
В сентябре американская газета New York Times назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА, а журналисты отметили, что в стране произошла революция в области производства беспилотных аппаратов.
Спецоперация, 3 октября: ВС России нанесли удар по ВПК Украины
3 октября, 18:17
Спецоперация, 3 октября: ВС России нанесли удар по ВПК Украины
3 октября, 18:17
 
