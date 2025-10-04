На Западе рассказали, в какую "смертельную ловушку" попали ВСУ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские оптоволоконные беспилотники, ждущие в засаде, эффективно уничтожают военную технику Украины, превращая ранее безопасные маршруты переброски боевых машин в зоны поражения, пишет издание Business Insider со ссылкой на источники.
"Российские пилоты атакуют ключевые логистические пути вблизи линии фронта с помощью оптоволоконных беспилотников, невосприимчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, из-за чего противостоять этому смертоносному оружию становится чрезвычайно сложно", — пишет издание со ссылкой на слова украинских военных.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
В сентябре американская газета New York Times назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА, а журналисты отметили, что в стране произошла революция в области производства беспилотных аппаратов.
