Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося мужчины

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мэрию Лос-Анджелеса и посетителей городского парка эвакуировали в пятницу из-за забаррикадировавшегося в автомобиле мужчины, сообщили американская газета New York Times и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.
По данным газеты, мужчина заехал на машине с выполненным вручную знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу, на тротуар возле здания мэрии Лос-Анджелеса. При этом в салоне рядом с ним находилось что-то похожее на кислородный баллон.
"Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности", — написала Басс на своей странице в соцсети X.
Сообщается, что правоохранители провели эвакуацию посетителей из городского парка, предупредив их о возможной угрозе взрыва, а также перекрыли прилегающие дороги.
В результате инцидента никто не пострадал. Водитель автомобиля, пожилой мужчина, был взят под стражу спустя два часа.
