В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Число арестованных в Лондоне на митинге в поддержку запрещенной пропалестинской организации Palestine Action возросло до 442 человек, сообщила полиция города.

"По состоянию на 18.30 (20.30 мск), сотрудники полиции арестовали 442 человек за поддержку запрещенной организации", - говорится в сообщении на странице полиции Лондона в соцсети Х

Там также заявили, что другая группа протестующих попыталась попасть сначала на Трафальгарскую площадь, а затем на Парламентскую площадь, но полиция оказала им сопротивление.

Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов.

В четверг полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог и в районах со значительным еврейским населением после инцидента возле синагоги в Манчестере . Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен.