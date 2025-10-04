Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 04.10.2025 (обновлено: 22:50 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/london-2046427051.html
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге - РИА Новости, 04.10.2025
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге
Число арестованных в Лондоне на митинге в поддержку запрещенной пропалестинской организации Palestine Action возросло до 442 человек, сообщила полиция города. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T22:49:00+03:00
2025-10-04T22:50:00+03:00
в мире
лондон
манчестер
оксфордшир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_31042d49423bffebdfb5e806c67ecb83.jpg
https://ria.ru/20251003/gaaga-2046165103.html
https://ria.ru/20250927/berlin-2044835082.html
лондон
манчестер
оксфордшир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ffc0760d889594031222de8da6e2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, манчестер, оксфордшир
В мире, Лондон, Манчестер, Оксфордшир
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге

В Лондоне арестовали 442 человека на митинге в поддержку Palestine Action

© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Протестующий держит самодельный палестинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Число арестованных в Лондоне на митинге в поддержку запрещенной пропалестинской организации Palestine Action возросло до 442 человек, сообщила полиция города.
"По состоянию на 18.30 (20.30 мск), сотрудники полиции арестовали 442 человек за поддержку запрещенной организации", - говорится в сообщении на странице полиции Лондона в соцсети Х.
Полиция задерживает протестующего на пропалестинской демонстрации в Гааге. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге
3 октября, 13:36
Там также заявили, что другая группа протестующих попыталась попасть сначала на Трафальгарскую площадь, а затем на Парламентскую площадь, но полиция оказала им сопротивление.
Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов.
В четверг полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог и в районах со значительным еврейским населением после инцидента возле синагоги в Манчестере. Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Пропалестинская акция в Берлине. 27 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В пропалестинском шествии в Берлине участвовали более ста тысяч человек
27 сентября, 22:17
 
В миреЛондонМанчестерОксфордшир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала