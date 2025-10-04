https://ria.ru/20251004/london-2046427051.html
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге - РИА Новости, 04.10.2025
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге
Число арестованных в Лондоне на митинге в поддержку запрещенной пропалестинской организации Palestine Action возросло до 442 человек, сообщила полиция города. РИА Новости, 04.10.2025
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге
В Лондоне арестовали 442 человека на митинге в поддержку Palestine Action
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Число арестованных в Лондоне на митинге в поддержку запрещенной пропалестинской организации Palestine Action возросло до 442 человек, сообщила полиция города.
"По состоянию на 18.30 (20.30 мск), сотрудники полиции арестовали 442 человек за поддержку запрещенной организации", - говорится в сообщении на странице полиции Лондона в соцсети Х.
в соцсети Х
.
Там также заявили, что другая группа протестующих попыталась попасть сначала на Трафальгарскую площадь, а затем на Парламентскую площадь, но полиция оказала им сопротивление.
Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов.
В четверг полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог и в районах со значительным еврейским населением после инцидента возле синагоги в Манчестере
. Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир
, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре
, которая задействована в военных операциях в Газе.