В Лондоне задержали 175 протестующих на пропалестинском митинге
В Лондоне задержали 175 протестующих на пропалестинском митинге
В Лондоне задержали 175 протестующих на пропалестинском митинге
Полиция Лондона сообщила о том, что 175 человек были задержаны в ходе митинга, продолжающегося в центре британской столицы в поддержку запрещенной группы...
2025-10-04T18:50:00+03:00
2025-10-04T18:50:00+03:00
2025-10-04T18:51:00+03:00
в мире
лондон
манчестер
оксфордшир
лондон
манчестер
оксфордшир
в мире, лондон, манчестер, оксфордшир
В мире, Лондон, Манчестер, Оксфордшир
В Лондоне задержали 175 протестующих на пропалестинском митинге
В Лондоне задержали 175 человек на митинге в поддержку Palestine Action
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о том, что 175 человек были задержаны в ходе митинга, продолжающегося в центре британской столицы в поддержку запрещенной группы Palestine Action.
"Операция полиции на Трафальгарской площади продолжается. По состоянию на 15.45 (17.45 мск) полицейские провели 175 задержаний в связи с поддержкой запрещенной организации", - говорится в публикации полиции Лондона
в соцсети X
.
Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов.
Ранее столичная служба полиции призвала организаторов акции отменить протест на фоне нехватки ресурсов у правоохранителей после усиления мер безопасности из-за нападения на синагогу в Манчестере
. Организаторы отказались отменять акцию, заявив, что полиция просто могла бы их не арестовывать.
В четверг полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог и в районах со значительным еврейским населением после инцидента возле синагоги в Манчестере. Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир
, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре
, которая задействована в военных операциях в Газе.