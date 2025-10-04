В Лондоне задержали 175 протестующих на пропалестинском митинге

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о том, что 175 человек были задержаны в ходе митинга, продолжающегося в центре британской столицы в поддержку запрещенной группы Palestine Action.

"Операция полиции на Трафальгарской площади продолжается. По состоянию на 15.45 (17.45 мск) полицейские провели 175 задержаний в связи с поддержкой запрещенной организации", - говорится в публикации полиции Лондона в соцсети X

Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов.

Ранее столичная служба полиции призвала организаторов акции отменить протест на фоне нехватки ресурсов у правоохранителей после усиления мер безопасности из-за нападения на синагогу в Манчестере . Организаторы отказались отменять акцию, заявив, что полиция просто могла бы их не арестовывать.

В четверг полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог и в районах со значительным еврейским населением после инцидента возле синагоги в Манчестере. Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен.