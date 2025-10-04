Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне задержали десятки человек на митинге в поддержку Palestine Action - РИА Новости, 04.10.2025
15:42 04.10.2025 (обновлено: 16:30 04.10.2025)
В Лондоне задержали десятки человек на митинге в поддержку Palestine Action
Британская полиция задерживает десятки человек на митинге в центре Лондона в поддержку запрещенной группы Palestine Action, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
Полиция задерживает десятки человек на митинге в центре Лондона в поддержку Palestine Action
Участники митинга собрались днем на Трафальгарской площади. На своих плакатах они написали лозунг "Я выступаю против геноцида, я поддерживаю Palestine Action". Вскоре после начала акции их начали выборочно хватать полицейские. Организатор – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Митинги рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов.
ЛОНДОН, 4 окт - РИА Новости. Британская полиция задерживает десятки человек на митинге в центре Лондона в поддержку запрещенной группы Palestine Action, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее столичная служба полиции призвала организаторов акции отменить протест на фоне нехватки ресурсов у правоохранителей после усиления мер безопасности из-за нападения на синагогу в Манчестере. Организаторы отказались отменять акцию, заявив, что полиция просто могла бы их не арестовывать.
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Лондоне полиция задержала 890 митингующих в поддержку Palestine Action
7 сентября, 17:21
Участники митинга собрались около 13 часов по местному времени (15.00 мск) на Трафальгарской площади. Они достали фломастеры и написали на своих плакатах лозунг "Я выступаю против геноцида, я поддерживаю Palestine Action".
На акции присутствуют сотни полицейских. Вскоре после начала мероприятия они двинулись группами из пяти-десяти человек в толпу и начали выборочно хватать демонстрантов, держащих плакаты с упоминанием запрещённой группы. Всех задержанных сажают в полицейские машины и увозят.
Весь периметр места проведения митинга оцеплен неплотным кордоном полиции. Вокруг площади образовалась "карусель" из десятков полицейских машин, в которых сажают демонстрантов.
Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов.
По данным телеканала Sky News, пропалестинская акция в эти часы также проходит в Манчестере, где ранее произошел теракт. В центре города собрались около сотни пропалестинских активистов, на месте также присутствуют правоохранители и контрпротестующие. Как отмечает Sky News, этот протест организован другой группой - Greater Manchester Friends of Palestine, которая призывает только к прекращению конфликта в секторе Газа.
В четверг полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог и в районах со значительным еврейским населением после инцидента возле синагоги в Манчестере. Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Демонстрация в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Тысячи жителей Лондона протестуют против отмены пособий
7 июня, 19:50
 
