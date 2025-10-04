В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

«

"На ФАД (федеральной автомобильной дороге — Прим. ред.) М-9 "Балтия" Ржевского муниципального округа в результате ДТП пострадали пять человек. По предварительной информации, сегодня, 4 октября 2025 года на 229 километре ФАД М-9 "Балтия" Ржевского муниципального округа произошло столкновение автомобилей скорой медицинской помощи и "Хендай Соната", — говорится в Telegram-канале ведомства.