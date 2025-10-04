Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
22:55 04.10.2025 (обновлено: 23:27 04.10.2025)
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 04.10.2025
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на 229-м километре федеральной трассы М-9 "Балтия" в Ржевском муниципальном округе Тверской области,... РИА Новости, 04.10.2025
тверская область
2025
происшествия, тверская область
Происшествия, Тверская область
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

В Тверской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на 229-м километре федеральной трассы М-9 "Балтия" в Ржевском муниципальном округе Тверской области, сообщили в Госавтоинспекции.
"На ФАД (федеральной автомобильной дороге — Прим. ред.) М-9 "Балтия" Ржевского муниципального округа в результате ДТП пострадали пять человек. По предварительной информации, сегодня, 4 октября 2025 года на 229 километре ФАД М-9 "Балтия" Ржевского муниципального округа произошло столкновение автомобилей скорой медицинской помощи и "Хендай Соната", — говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате аварии пострадали пять человек: водители автомобилей, а также два пассажира скорой помощи и пассажирка легковушки. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
