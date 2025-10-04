https://ria.ru/20251004/ljudi-2046427627.html
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 04.10.2025
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на 229-м километре федеральной трассы М-9 "Балтия" в Ржевском муниципальном округе Тверской области,... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T22:55:00+03:00
2025-10-04T22:55:00+03:00
2025-10-04T23:27:00+03:00
происшествия
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
https://ria.ru/20251004/stavropole-2046417834.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверская область
Происшествия, Тверская область
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи