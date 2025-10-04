ВСУ выводят штабы двух бригад из Красного Лимана в тыловые районы

ГЕНИЧЕСК, 4 окт - РИА Новости. Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад ВСУ выводят из Красного Лимана в тыловые районы, так как киевский режим осознал, что не удержит город Красный Лиман, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.