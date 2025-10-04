Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выводят штабы двух бригад из Красного Лимана в тыловые районы
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 04.10.2025
ВСУ выводят штабы двух бригад из Красного Лимана в тыловые районы
ВСУ выводят штабы двух бригад из Красного Лимана в тыловые районы
в мире, красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
Стела при въезде в Красный Лиман. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 4 окт - РИА Новости. Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад ВСУ выводят из Красного Лимана в тыловые районы, так как киевский режим осознал, что не удержит город Красный Лиман, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Штабы 53 и 60 ОМБР ВСУ приступили к перемещению в тыловые районы. Противник понял, что Красный Лиман ему не удержать", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛиманВооруженные силы Украины
 
 
