https://ria.ru/20251004/liman-2046359565.html
ВСУ выводят штабы двух бригад из Красного Лимана в тыловые районы
ВСУ выводят штабы двух бригад из Красного Лимана в тыловые районы - РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ выводят штабы двух бригад из Красного Лимана в тыловые районы
Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад ВСУ выводят из Красного Лимана в тыловые районы, так как киевский режим осознал, что не удержит... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:13:00+03:00
2025-10-04T14:13:00+03:00
2025-10-04T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818615720_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c2fef0d1a716c7f753a87607334dd3c.jpg
https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046344912.html
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818615720_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7b896ef344e5027c3cf3cceb145a3dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
ВСУ выводят штабы двух бригад из Красного Лимана в тыловые районы
Штабы 53 и 60 ОМБР ВСУ выводят из Красного Лимана в тыловые районы