Рейтинг@Mail.ru
Фигурантка дела министра Нечаева заявила о трудностях в СИЗО - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/kuryanova-2046305705.html
Фигурантка дела министра Нечаева заявила о трудностях в СИЗО
Фигурантка дела министра Нечаева заявила о трудностях в СИЗО - РИА Новости, 04.10.2025
Фигурантка дела министра Нечаева заявила о трудностях в СИЗО
Защита начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анны Курьяновой, фигурантки дела о растрате... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:04:00+03:00
2025-10-04T03:04:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
москва
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
станислав харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250221/rastrata-2000919126.html
https://ria.ru/20250522/figuranty-2018418618.html
https://ria.ru/20250926/dolzhikova-2044521829.html
челябинская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия, москва, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), станислав харченко
Происшествия, Челябинская область, Россия, Москва, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Станислав Харченко
Фигурантка дела министра Нечаева заявила о трудностях в СИЗО

Фигурантка дела челябинского министра Нечаева заявила о трудностях в СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Защита начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анны Курьяновой, фигурантки дела о растрате регионального министра Алексей Нечаева, заявила о психологических сложностях у женщин в СИЗО, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат в защиту обвиняемой Анны Курьяновой ... обращает внимание на психологические сложности и трудности, возникающие у женщин, содержащихся под стражей в следственных изоляторах", - сказано в документе.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области
21 февраля, 21:33
Там отмечается, что адвокат также заявил об отсутствии у своей подзащитной намерений скрываться от органов предварительного расследования и суда.
Мещанский суд Москвы в феврале по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась.
Задержание - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате
22 мая, 10:45
По данным СМИ, всего было похищено два миллиарда 966 миллионов рублей.
Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".
По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Анжела Должикова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Экс-проректора РУДН Должикову отправили в СИЗО
26 сентября, 11:38
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМоскваАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Станислав Харченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала