В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками - РИА Новости, 04.10.2025
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками
Российские специалисты в 2025 году следят за иностранными спутниковыми группировками и экспериментами, которые проводят иностранные спутники, сообщили в...
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками
Космические войска России следят за экспериментами иностранных спутников
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские специалисты в 2025 году следят за иностранными спутниковыми группировками и экспериментами, которые проводят иностранные спутники, сообщили в Минобороны РФ.
День Космических войск отмечается в России
ежегодно 4 октября.
"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", - говорится в сообщении.
В 2025 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 60 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки. Они обнаружили и приняли на сопровождение свыше 3200 космических объектов, проконтролировали выведение на орбиты более трех тысяч космических аппаратов, спрогнозировали и проследили за сходим с орбиты более 1,3 тысячи космических объектов.
"Благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами", - добавили в МО РФ.