Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/kosmos-2046295884.html
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками - РИА Новости, 04.10.2025
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками
Российские специалисты в 2025 году следят за иностранными спутниковыми группировками и экспериментами, которые проводят иностранные спутники, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T00:09:00+03:00
2025-10-04T00:09:00+03:00
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145299/59/1452995978_0:0:5120:2880_1920x0_80_0_0_9e45fdfafd4544b9d7ebde66fffb886f.jpg
https://ria.ru/20251003/britanija-2046133171.html
https://ria.ru/20250730/sputnik-2032479090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145299/59/1452995978_640:0:4480:2880_1920x0_80_0_0_146562506f605580117f390ab07c5f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Безопасность, Россия
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками

Космические войска России следят за экспериментами иностранных спутников

© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Fotolia / Vadimsadovski
Спутники на Земной орбите. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские специалисты в 2025 году следят за иностранными спутниковыми группировками и экспериментами, которые проводят иностранные спутники, сообщили в Минобороны РФ.
День Космических войск отмечается в России ежегодно 4 октября.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники
Вчера, 11:33
"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", - говорится в сообщении.
В 2025 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 60 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки. Они обнаружили и приняли на сопровождение свыше 3200 космических объектов, проконтролировали выведение на орбиты более трех тысяч космических аппаратов, спрогнозировали и проследили за сходим с орбиты более 1,3 тысячи космических объектов.
"Благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами", - добавили в МО РФ.
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Индия и США запустили спутник для составления детальной карты Земли
30 июля, 23:00
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала