Эксперт рассказал о ситуации с запретом наемничества в Колумбии

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости, Олег Краев. Решение вопроса о присоединении Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года затягивается, несмотря на ходатайство президента страны Густаво Петро о его ускоренном рассмотрении, а также события с участием колумбийских боевиков в Судане и на Украине, сообщил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой Конвенции Марио Уруэнья Санчес.