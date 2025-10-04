Рейтинг@Mail.ru
05:40 04.10.2025
Эксперт рассказал о ситуации с запретом наемничества в Колумбии
Эксперт рассказал о ситуации с запретом наемничества в Колумбии

© AP Photo / Fernando VergaraПлощадь Боливара в Боготе, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости, Олег Краев. Решение вопроса о присоединении Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года затягивается, несмотря на ходатайство президента страны Густаво Петро о его ускоренном рассмотрении, а также события с участием колумбийских боевиков в Судане и на Украине, сообщил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой Конвенции Марио Уруэнья Санчес.
В суданском Дарфуре ранее ликвидировали украинских и колумбийских наемников, воевавших за мятежников, о чем РИА Новости сообщили 1 октября в 6-й пехотной дивизии армии Судана. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке.
Суданские военнослужащие из формирования Силы быстрой поддержки в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Колумбийские наемники из ВСУ присоединились к "Волкам пустыни" в Судане
3 октября, 05:40
"Несмотря на ходатайство президента о срочном рассмотрении законопроекта, его обсуждение в четвертом и последнем чтении вперед не продвинулось. К сожалению, несмотря на события в Судане, на Украине и в других странах, этот сюжет оказался в тени других тем", - заявил Уруэнья Санчес.
Собеседник агентства отметил, что законодательные и конституциональные реформы, яркое участие Петро в ГА ООН и его выступления на улицах Нью-Йорка затмили все прочие сюжеты. При этом Уруэнья Санчес подчеркнул, что сама по себе тема наемников в Колумбии "никогда не была приоритетной на повестке дня", и только нынешний глава государства обратил на нее внимание общества.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Эксперт назвал последствия принятия закона о борьбе с наемниками в Колумбии
12 августа, 03:20
 
