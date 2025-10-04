https://ria.ru/20251004/klimat-2046306649.html
Вильфанд допустил возвращение явления Ла-Нинья в ближайшие месяцы
Вильфанд допустил возвращение явления Ла-Нинья в ближайшие месяцы
Вильфанд допустил возвращение явления Ла-Нинья в ближайшие месяцы
Природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете,...
Вильфанд допустил возвращение явления Ла-Нинья в ближайшие месяцы
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, может вернуться в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Пока никаких изменений. Выраженного прогноза Ла-Нинья или Эль-Ниньо нет, нейтральная фаза преобладает. Вполне возможно, что снова будет небольшой период Ла-Нинья… не исключено возвращение в ближайший месяц-другой", - сказал Вильфанд.
Явления Ла-Нинья (с испанского - "девочка") и Эль-Ниньо (с испанского - "мальчик") влияют на погодные условия почти на всей планете. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и, наоборот, вызывает аномальное повышение температуры.
Последний раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры - 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.
Последнее Ла-Нинья наблюдалось в начале 2025 года, оно было коротким - продлилось около трех месяцев.