Глава фирмы, поставлявшей форму ВСУ, избил велосипедиста, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2025
21:22 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/kiev-2046420449.html
Глава фирмы, поставлявшей форму ВСУ, избил велосипедиста, сообщил источник
киев
вооруженные силы украины
украина
киев, вооруженные силы украины, украина
Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Директор поставлявшей некачественную форму для ВСУ фирмы избил велосипедиста в Киеве, повздорив с ним на оживленной трассе, сам он ехал на люксовой иномарке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Киеве директор фирмы поставщика обмундирования для ВСУ, некий 44-летний Александр Хилик на оживленной трассе вышел из салона своего "Мерседеса" и избил проезжающего мимо велосипедиста", - сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Еще одно поражение". Украина потеряла стратегического поставщика оружия
Вчера, 20:12
По словам представителя силовых структур, деньги на "Гелендваген" у Хилика появились после контракта на поставки зимней военной формы военнослужащим 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
"Форма оказалась некачественной и не соответствующей техническим требованиям. В общей сложности он украл более 25 миллионов гривен (более 600 тысяч долларов), но продолжал разъезжать по городу на люксовом авто, не боясь ни ТЦК, ни полиции", - отметил собеседник агентства.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе раскрыли, что задумали в Европе после саммита по Украине
Вчера, 21:20
 
