https://ria.ru/20251004/kiev-2046420449.html
Глава фирмы, поставлявшей форму ВСУ, избил велосипедиста, сообщил источник
Глава фирмы, поставлявшей форму ВСУ, избил велосипедиста, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2025
Глава фирмы, поставлявшей форму ВСУ, избил велосипедиста, сообщил источник
Директор поставлявшей некачественную форму для ВСУ фирмы избил велосипедиста в Киеве, повздорив с ним на оживленной трассе, сам он ехал на люксовой иномарке,... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T21:22:00+03:00
2025-10-04T21:22:00+03:00
2025-10-04T21:22:00+03:00
киев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034458313_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_0be53feffc9f27046cf9341e8f27ffe1.jpg
https://ria.ru/20251004/chekhiya-2046251290.html
https://ria.ru/20251004/evrosoyuz-2046420275.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034458313_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_66c02fa5443b43c4c1d0743bc6a088ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, вооруженные силы украины, украина
Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Глава фирмы, поставлявшей форму ВСУ, избил велосипедиста, сообщил источник
В Киеве глава фирмы, поставлявшей некачественную форму ВСУ, избил велосипедиста
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Директор поставлявшей некачественную форму для ВСУ фирмы избил велосипедиста в Киеве, повздорив с ним на оживленной трассе, сам он ехал на люксовой иномарке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Киеве
директор фирмы поставщика обмундирования для ВСУ
, некий 44-летний Александр Хилик на оживленной трассе вышел из салона своего "Мерседеса" и избил проезжающего мимо велосипедиста", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя силовых структур, деньги на "Гелендваген" у Хилика появились после контракта на поставки зимней военной формы военнослужащим 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
"Форма оказалась некачественной и не соответствующей техническим требованиям. В общей сложности он украл более 25 миллионов гривен (более 600 тысяч долларов), но продолжал разъезжать по городу на люксовом авто, не боясь ни ТЦК, ни полиции", - отметил собеседник агентства.