МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Директор поставлявшей некачественную форму для ВСУ фирмы избил велосипедиста в Киеве, повздорив с ним на оживленной трассе, сам он ехал на люксовой иномарке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам представителя силовых структур, деньги на "Гелендваген" у Хилика появились после контракта на поставки зимней военной формы военнослужащим 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

"Форма оказалась некачественной и не соответствующей техническим требованиям. В общей сложности он украл более 25 миллионов гривен (более 600 тысяч долларов), но продолжал разъезжать по городу на люксовом авто, не боясь ни ТЦК, ни полиции", - отметил собеседник агентства.