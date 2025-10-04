В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в Киеве, Киевской и еще девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более семи часов. В 14.48 мск тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.