В Киеве объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 04.10.2025 (обновлено: 15:05 04.10.2025)
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в субботу в Киеве, Киевской и еще девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в Киеве, Киевской и еще девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более семи часов. В 14.48 мск тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В США предложили новую модель урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 15:03
Специальная военная операция на Украине
 
 
