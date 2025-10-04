https://ria.ru/20251004/khram-2046368699.html
На западе Украины сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ
На западе Украины сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ - РИА Новости, 04.10.2025
На западе Украины сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T15:01:00+03:00
2025-10-04T15:01:00+03:00
2025-10-04T15:02:00+03:00
религия
ровненская область
россия
украина
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046366305_0:106:807:559_1920x0_80_0_0_f5278eb3227f307346f24245e696806c.jpg
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029418895.html
ровненская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046366305_0:30:807:635_1920x0_80_0_0_4e0ec89271f4c136bb85363ab1e75ea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ровненская область, россия, украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Ровненская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
На западе Украины сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ
Рейдеры ПЦУ заняли храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в Ровненской области
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Миньковцы Ровненской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Группа рейдеров ПЦУ захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Миньковцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Отмечается, что рейдеры пришли к святыне со сфальсифицированными документами и срезали замки на дверях церкви. По данным с места событий, руководил процессом захвата Валерий Остапчук, который в документах назван "директором храма". Кроме того полицейские, которые находились на территории святыни, отказывались допускать прихожан УПЦ в их храм.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата
- самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины
приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ
стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским
закон, позволяющий запретить УПЦ.