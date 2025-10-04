Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ - РИА Новости, 04.10.2025
Религия
 
15:01 04.10.2025 (обновлено: 15:02 04.10.2025)
На западе Украины сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ
На западе Украины сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ
На западе Украины сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Миньковцы Ровненской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Группа рейдеров ПЦУ захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Миньковцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Отмечается, что рейдеры пришли к святыне со сфальсифицированными документами и срезали замки на дверях церкви. По данным с места событий, руководил процессом захвата Валерий Остапчук, который в документах назван "директором храма". Кроме того полицейские, которые находились на территории святыни, отказывались допускать прихожан УПЦ в их храм.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Правозащитник назвал число храмов, насильно отобранных у УПЦ
16 июля, 11:44
 
