На западе Украины сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ

Отмечается, что рейдеры пришли к святыне со сфальсифицированными документами и срезали замки на дверях церкви. По данным с места событий, руководил процессом захвата Валерий Остапчук, который в документах назван "директором храма". Кроме того полицейские, которые находились на территории святыни, отказывались допускать прихожан УПЦ в их храм.