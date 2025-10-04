В Херсоне прогремела новая серия взрывов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне в четвертый раз за день раздаются взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее в субботу этот же телеканал сообщал о взрывах в городе.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
