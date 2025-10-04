Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе
23:25 04.10.2025 (обновлено: 23:36 04.10.2025)
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе - РИА Новости, 04.10.2025
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе
Если ХАМАС согласится на предложенную США линию отвода сил Израиля, прекращение огня вступит в силу, начнется обмен заключенными и заложниками, заявил президент РИА Новости, 04.10.2025
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе

Трамп: прекращение огня вступит в силу, когда ХАМАС согласится на условия США

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Если ХАМАС согласится на предложенную США линию отвода сил Израиля, прекращение огня вступит в силу, начнется обмен заключенными и заложниками, заявил президент США Дональд Трамп.
"Когда ХАМАС подтвердит (согласие на линию отвода сил Израиля - ред.), прекращение огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными", - написал Трамп на своей странице в соцсети Х.
