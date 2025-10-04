https://ria.ru/20251004/khamas-2046428828.html
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе - РИА Новости, 04.10.2025
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе
Если ХАМАС согласится на предложенную США линию отвода сил Израиля, прекращение огня вступит в силу, начнется обмен заключенными и заложниками, заявил президент РИА Новости, 04.10.2025
Трамп назвал условие прекращения огня в Газе
Трамп: прекращение огня вступит в силу, когда ХАМАС согласится на условия США