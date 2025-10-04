Эксперт назвал ответ ХАМАС на план Трампа политическим маневром

КАИР, 4 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа представляет собой политический маневр, но не является реальной уступкой, заявил РИА Новости египетский эксперт, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.

Эксперт подчеркнул, что ХАМАС желает получить легитимность и не идти на большие идеологические уступки.

Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.