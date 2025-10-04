https://ria.ru/20251004/khamas-2046402597.html
Эксперт назвал ответ ХАМАС на план Трампа политическим маневром
Эксперт назвал ответ ХАМАС на план Трампа политическим маневром - РИА Новости, 04.10.2025
Эксперт назвал ответ ХАМАС на план Трампа политическим маневром
Ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа представляет собой политический маневр, но не является реальной уступкой, заявил РИА... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
сша
израиль
дональд трамп
хамас
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС
Эксперт назвал ответ ХАМАС на план Трампа политическим маневром
Мустафа: ответ ХАМАС на план Трампа - это политический маневр, но не уступка
КАИР, 4 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа представляет собой политический маневр, но не является реальной уступкой, заявил РИА Новости египетский эксперт, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
"Это спланированный политический маневр, но не реальная уступка", - сказал Мустафа, выразив мнение, что таким образом ХАМАС
стремится выглядеть полноценным участником процесса урегулирования в глазах международного сообщества.
Эксперт подчеркнул, что ХАМАС желает получить легитимность и не идти на большие идеологические уступки.
Мустафа добавил, что движение стремится использовать вопрос об освобождении израильских заложников как сильный переговорный инструмент и использовать план Трампа
в собственных интересах.
Ранее в субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль
готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.