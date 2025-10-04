https://ria.ru/20251004/khamas-2046337807.html
ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе
ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 04.10.2025
ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе
Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04
2025-10-04T10:55:00+03:00
2025-10-04T11:08:00+03:00
ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе
ХАМАС назвало прекращение огня в Газе главным в плане Трампа по урегулированию
БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово обсуждать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"Главным пунктом, на котором настаивало движение, является прекращение огня, а остальные детали могут обсуждаться и согласовываться. Поэтому согласие на прекращение огня включает также пункт о недопустимости выселения палестинцев с их земли", - сказал Килани.