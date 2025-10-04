Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 04.10.2025 (обновлено: 11:08 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/khamas-2046337807.html
ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе
ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 04.10.2025
ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе
Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:55:00+03:00
2025-10-04T11:08:00+03:00
в мире
хамас
сша
ливан
дональд трамп
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_88889e7b461c86483974ff73905a0840.jpg
https://ria.ru/20251002/tramp-2045728066.html
сша
ливан
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_242dc06530f5a598a48c3453293b0336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, сша, ливан, дональд трамп, израиль, сектор газа
В мире, ХАМАС, США, Ливан, Дональд Трамп, Израиль, Сектор Газа
ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе

ХАМАС назвало прекращение огня в Газе главным в плане Трампа по урегулированию

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово обсуждать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"Главным пунктом, на котором настаивало движение, является прекращение огня, а остальные детали могут обсуждаться и согласовываться. Поэтому согласие на прекращение огня включает также пункт о недопустимости выселения палестинцев с их земли", - сказал Килани.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ультиматум Трампа: все готовы согласиться, никто не готов выполнять
2 октября, 08:00
 
В миреХАМАССШАЛиванДональд ТрампИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала