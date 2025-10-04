ХАМАС назвало главный пункт в плане Трампа по урегулированию в Газе

БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово обсуждать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.

"Главным пунктом, на котором настаивало движение, является прекращение огня, а остальные детали могут обсуждаться и согласовываться. Поэтому согласие на прекращение огня включает также пункт о недопустимости выселения палестинцев с их земли", - сказал Килани.