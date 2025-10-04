Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасательные операции - РИА Новости, 04.10.2025
23:45 04.10.2025
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасательные операции
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае... РИА Новости, 04.10.2025
камчатский край
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
камчатка
камчатский край
камчатка
камчатский край, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, камчатка
Камчатский край, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Камчатка
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Солодов
Владимир Солодов . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода.
Ранее в субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (08.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм.
"Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами - после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу", - написал Солодов в Telegram-канале.
Вид на Вилючинскую Сопку (вулкан Вилючинский) на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Умерла женщина, сорвавшаяся при восхождении на вулкан на Камчатке
Камчатский крайВладимир СолодовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоКамчатка
 
 
