Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спасатели добрались до третьей участницы восхождения на вулкан на Камчатке, она не пострадала, начата ее эвакуация, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщал, что в спасательной операции задействованы 45 человек. Он подчеркивал, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.