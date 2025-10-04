Рейтинг@Mail.ru
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке
15:27 04.10.2025 (обновлено: 15:52 04.10.2025)
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке
Спасатели добрались до третьей участницы восхождения на вулкан на Камчатке, она не пострадала, начата ее эвакуация, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 04.10.2025
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке

Спасатели нашли третью участницу восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спасатели добрались до третьей участницы восхождения на вулкан на Камчатке, она не пострадала, начата ее эвакуация, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Ранее в субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, в тяжелом состоянии.
«
"Спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала. Начали её спуск на высоту 1500 метров, где находятся медики Центра медицины катастроф", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка ведомства.
Отмечается, что спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона.
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщал, что в спасательной операции задействованы 45 человек. Он подчеркивал, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.
