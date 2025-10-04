https://ria.ru/20251004/kamchatka-2046371403.html
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке - РИА Новости, 04.10.2025
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке
Спасатели добрались до третьей участницы восхождения на вулкан на Камчатке, она не пострадала, начата ее эвакуация, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
камчатка
Кадры эвакуации туристов, сорвавшихся с вулкана Вилючинский
Видео с места происшествия показал Камчатский территориальный центр медицины катастроф.
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке
Спасатели нашли третью участницу восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спасатели добрались до третьей участницы восхождения на вулкан на Камчатке, она не пострадала, начата ее эвакуация, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Ранее в субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края
Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС
по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, в тяжелом состоянии.
«
"Спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала. Начали её спуск на высоту 1500 метров, где находятся медики Центра медицины катастроф", - говорится в сообщении в Telegram-канале
главка ведомства.
Отмечается, что спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона.
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщал, что в спасательной операции задействованы 45 человек. Он подчеркивал, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.