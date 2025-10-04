Рейтинг@Mail.ru
Один из туристов, сорвавшихся с вулкана на Камчатке, погиб
14:52 04.10.2025 (обновлено: 16:22 04.10.2025)
Один из туристов, сорвавшихся с вулкана на Камчатке, погиб
Погиб один из трех туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю в Telegram. РИА Новости, 04.10.2025
Кадры эвакуации туристов, сорвавшихся с вулкана Вилючинский
Видео с места происшествия показал Камчатский территориальный центр медицины катастроф.
Один из туристов, сорвавшихся с вулкана на Камчатке, погиб

Погиб один из трех сорвавшихся с Вилючинского вулкана на Камчатке туристов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. Погиб один из трех туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю в Telegram.
"Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб", — уточнили там.

Виды на Эльбрус с горы Малое Седло - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ
28 сентября, 18:18
По информации ведомства, девушка, сорвавшаяся вместе с погибшим, находится в тяжелом состоянии, рядом с ней остаются четверо спасателей для оказания помощи.
Третья туристка не пострадала.
"Спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала. Начали ее спуск на высоту 1500 метров, где находятся медики центра медицины катастроф", — отметили в МЧС.

Для усиления группировки из Петропавловска-Камчатского к месту происшествия выдвинулись дополнительные поисково-спасательные отряды и волонтеры. Всего в спасательной операции задействовали более 40 человек.
Сегодня группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18:22 (8:22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы.
Спасение альпинистов со скалы при подъеме на гору Фишт - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее
29 сентября, 19:56
 
