Один из туристов, сорвавшихся с вулкана на Камчатке, погиб

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. Погиб один из трех туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю в Telegram.
"Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб", — уточнили там.
По информации ведомства, девушка, сорвавшаяся вместе с погибшим, находится в тяжелом состоянии, рядом с ней остаются четверо спасателей для оказания помощи.
Третья туристка не пострадала.
"Спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала. Начали ее спуск на высоту 1500 метров, где находятся медики центра медицины катастроф", — отметили в МЧС.
Для усиления группировки из Петропавловска-Камчатского к месту происшествия выдвинулись дополнительные поисково-спасательные отряды и волонтеры. Всего в спасательной операции задействовали более 40 человек.
Сегодня группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18:22 (8:22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы.
