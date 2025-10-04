Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке
10:14 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/kamchatka-2046334832.html
Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке
Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке
Трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным...
2025-10-04T10:14:00+03:00
2025-10-04T10:14:00+03:00
камчатский край
ми-8 амтш
происшествия
вилючинск
новости - туризм
Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке

Сорвавшиеся с Вилючинского вулкана туристы получили тяжелые травмы

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на Вилючинский вулкан на Камчатке
Вид на Вилючинский вулкан на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на Вилючинский вулкан на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт – РИА Новости. Трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«
"Три человека сорвались, в результате чего получили серьезные травмы рук… Самостоятельно спуститься не могут", — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.
По его словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (7.55 мск). На место направлены специалисты ЦОД, ГУМЧС и ТЦМК, для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет МИ-8.
"Сейчас полетаем, спасем всех", — заявил министр.
Лебедев подчеркнул, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.
«
"Группа, разумеется, не была зарегистрирована. Такие "герои" не регистрируются никогда", — отметил он.
Министр призвал туристов к соблюдению правил безопасности.
"Жаль, что никто в толк брать не хочет — идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему шастать", — заключил Сергей Лебедев.
