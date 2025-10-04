Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке

Вид на Вилючинский вулкан на Камчатке. Архивное фото

Вид на Вилючинский вулкан на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт – РИА Новости. Трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

« "Три человека сорвались, в результате чего получили серьезные травмы рук… Самостоятельно спуститься не могут", — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

По его словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (7.55 мск). На место направлены специалисты ЦОД, ГУМЧС и ТЦМК, для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет МИ-8.

"Сейчас полетаем, спасем всех", — заявил министр.

Лебедев подчеркнул, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.

« "Группа, разумеется, не была зарегистрирована. Такие "герои" не регистрируются никогда", — отметил он.

Министр призвал туристов к соблюдению правил безопасности.