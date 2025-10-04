https://ria.ru/20251004/kamchatka-2046334832.html
Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке
Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке - РИА Новости, 04.10.2025
Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке
Трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным... РИА Новости, 04.10.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт – РИА Новости. Трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Три человека сорвались, в результате чего получили серьезные травмы рук… Самостоятельно спуститься не могут", — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.
По его словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (7.55 мск). На место направлены специалисты ЦОД, ГУМЧС и ТЦМК, для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет МИ-8.
"Сейчас полетаем, спасем всех", — заявил министр.
Лебедев подчеркнул, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.
"Группа, разумеется, не была зарегистрирована. Такие "герои" не регистрируются никогда", — отметил он.
Министр призвал туристов к соблюдению правил безопасности.
"Жаль, что никто в толк брать не хочет — идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему шастать", — заключил Сергей Лебедев.