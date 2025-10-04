На Камчатке трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке, на помощь им вылетел вертолет центра медицины катастроф, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Поступил звонок от участника сорвавшейся группы (на Вилючинском вулкане. — Прим. ред.). <...> Три или четыре человека (предположительно, сорвались. — Прим. ред.). Вертолет центра медицины катастроф вылетел. Туристов, по предварительным данным, все же трое, не четверо", — говорится в сообщении.