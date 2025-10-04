Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана
09:42 04.10.2025 (обновлено: 15:08 04.10.2025)
На Камчатке трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана
происшествия
На Камчатке трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана

Вид на Вилючинский вулкан
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке, на помощь им вылетел вертолет центра медицины катастроф, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Поступил звонок от участника сорвавшейся группы (на Вилючинском вулкане. — Прим. ред.). <...> Три или четыре человека (предположительно, сорвались. — Прим. ред.). Вертолет центра медицины катастроф вылетел. Туристов, по предварительным данным, все же трое, не четверо", — говорится в сообщении.
Отмечается, что группа сорвавшихся туристов не была зарегистрирована.
На вертолете, направленном на помощь туристам, находятся спасатели МЧС России и краевые спасатели КГКУ "ЦОД", добавили в главке МЧС.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
