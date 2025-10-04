Рейтинг@Mail.ru
02:14 04.10.2025 (обновлено: 02:36 04.10.2025)
На Камчатке зафиксировали 32 афтершока
происшествия, камчатка, шивелуч, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Тридцать два афтершока магнитудой до 6,4 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, три из них ощутили жители региона, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 29 афтершоков магнитудой до 5,5, один из них ощущался в населенных пунктах.
"За сутки произошли 32 афтершока магнитудой от 3.7 до 6,4. Три из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч. Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа не было, отметили в главке.
"Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
ПроисшествияКамчаткаШивелучРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
