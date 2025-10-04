На Камчатке зафиксировали 32 афтершока

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Тридцать два афтершока магнитудой до 6,4 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, три из них ощутили жители региона, сообщили в Главном управлении Тридцать два афтершока магнитудой до 6,4 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, три из них ощутили жители региона, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у берегов полуострова произошли 29 афтершоков магнитудой до 5,5, один из них ощущался в населенных пунктах.

"За сутки произошли 32 афтершока магнитудой от 3.7 до 6,4. Три из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч . Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа не было, отметили в главке.

"Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.