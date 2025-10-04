https://ria.ru/20251004/kamchatka-2046303305.html
На Камчатке зафиксировали 32 афтершока
На Камчатке зафиксировали 32 афтершока - РИА Новости, 04.10.2025
На Камчатке зафиксировали 32 афтершока
Тридцать два афтершока магнитудой до 6,4 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, три из них ощутили жители региона, сообщили в Главном управлении... РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
камчатка
шивелуч
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
На Камчатке зафиксировали 32 афтершока
На Камчатке зафиксировали 32 афтершока магнитудой до 6,4
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости.
Тридцать два афтершока магнитудой до 6,4 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, три из них ощутили жители региона, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 29 афтершоков магнитудой до 5,5, один из них ощущался в населенных пунктах.
"За сутки произошли 32 афтершока магнитудой от 3.7 до 6,4. Три из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч
. Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа не было, отметили в главке.
"Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.