Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% данных бюллетеней
Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% данных бюллетеней
Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% данных бюллетеней
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней
2025-10-04T21:17:00+03:00
2025-10-04T21:17:00+03:00
2025-10-04T21:36:00+03:00
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней, следует из данных Центральной избирательной комиссии страны.
По данным на 21.14 мск, Каладзе
набирает 71,58% голосов, вторым идет единый кандидат от оппозиционных партий "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" Ираклий Купрадзе с 12,4% голосов.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии
в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси
, Кутаиси, Батуми
, Рустави
и Поти
, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. За пост мэра Тбилиси боролись девять кандидатов.
ЦИК Грузии сообщал, что по всей стране был открыт 3061 избирательный участок, на большинстве из которых голосование прошло в электронном виде. Участки открылись в 08.00 (07.00 мск) и закрылись в 20.00 (19.00 мск). Общее число избирателей на муниципальных выборах 4 октября составило 3 миллиона 513 тысяч 818 человек.
Депутаты в сакребуло избираются по смешанной системе - часть по пропорциональной, то есть по партийным спискам, часть по мажоритарной, путем прямого голосования. Проходной барьер на пропорциональных выборах составляет 4%. Для победы в первом туре выборов кандидату в мэры города необходимо набрать более 50% голосов, а мажоритарному кандидату достаточно набрать больше всех голосов.