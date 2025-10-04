https://ria.ru/20251004/kaladze-2046419407.html
Участники митинга в Тбилиси управляются извне, заявил Каладзе
Участники митинга в Тбилиси управляются извне, заявил Каладзе
Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе на брифинге. РИА Новости, 04.10.2025
