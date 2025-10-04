Рейтинг@Mail.ru
Участники митинга в Тбилиси управляются извне, заявил Каладзе
21:11 04.10.2025
Участники митинга в Тбилиси управляются извне, заявил Каладзе
Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе на брифинге. РИА Новости, 04.10.2025
в мире
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
тбилиси
в мире, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе на брифинге.
"Это люди, которые не принадлежат себе, своей семье, своей стране. Они являются представителями агентуры, агентской сети. Они представители этой агентской сети, которая управляется извне… Все нарушители, независимо от имен и фамилий, будут сурово наказаны. Я хочу передать это народу нашей страны", - заявил Каладзе на брифинге
В мире, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
