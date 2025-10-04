Рейтинг@Mail.ru
Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней
19:58 04.10.2025 (обновлено: 20:02 04.10.2025)
Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней
2025
Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней

Каха Каладзе
Каха Каладзе. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии и действующий мэр города Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней, следует из публикации на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии.
Согласно данным ЦИК, Каладзе набрал 71,29% голосов. За него проголосовали более 153 тысяч человек.
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
"Голос"ТбилисиВ миреГрузияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
