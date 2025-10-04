https://ria.ru/20251004/japonija-2046361530.html
Новая глава правящей партии Японии назвала приоритетные вопросы развития
Новая глава правящей партии Японии назвала приоритетные вопросы развития - РИА Новости, 04.10.2025
Новая глава правящей партии Японии назвала приоритетные вопросы развития
Новая глава правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на первой пресс-конференции на этом посту заявила о намерении в первую очередь... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:30:00+03:00
2025-10-04T14:30:00+03:00
2025-10-04T14:31:00+03:00
в мире
япония
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046328119_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_147e9293fe0ec55335b6f98a55caa210.jpg
https://ria.ru/20251004/japonija-2046352489.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046328119_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c137fb9057dab62f1240f2502c86c413.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, санаэ такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
Новая глава правящей партии Японии назвала приоритетные вопросы развития
Новая глава правящей Японии Такаити займется вопросами роста цен и безопасности
ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Новая глава правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на первой пресс-конференции на этом посту заявила о намерении в первую очередь заняться вопросами роста цен, проблемами внешней политики и безопасности и обсуждением бюджета на будущий год.
"Надо открыть внеочередную сессию парламента и как можно быстрее начать работать над проблемами, которые есть у населения. Хочу направить силы на проблему роста цен. Также очень сложное время и во внешней политике, и в сфере безопасности. Ситуация вокруг Японии
по обеспечению безопасности очень тяжелая. Также необходимы внутрипартийные дискуссии по бюджету на будущий финансовый год", - сказала Такаити
в ходе своей первой пресс-конференции на посту лидера партии.
Санаэ Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны. Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы сделать премьером своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозии. В случае избрания Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра за всю историю Японии.