Израиль и ХАМАС обсудят в Каире условия обмена пленными, сообщили СМИ
Израиль и ХАМАС обсудят в Каире условия обмена пленными, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Израиль и ХАМАС обсудят в Каире условия обмена пленными, сообщили СМИ
Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС обсудят в Каире 5-6 октября условия обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными, сообщает... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:11:00+03:00
2025-10-04T19:11:00+03:00
2025-10-04T19:20:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
хамас
каир (город)
израиль
каир (город)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, ХАМАС, Каир (город)
Al Qahera News: Израиль и ХАМАС обсудят условия обмена пленными 5-6 октября