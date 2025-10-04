Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как евреи в США оценивают работу израильского премьера - РИА Новости, 04.10.2025
17:11 04.10.2025
Опрос показал, как евреи в США оценивают работу израильского премьера
Опрос показал, как евреи в США оценивают работу израильского премьера
Почти 70% американских евреев дают негативную оценку тому, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху руководит страной, следует из опроса газеты Washington РИА Новости, 04.10.2025
2025
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Почти 70% американских евреев дают негативную оценку тому, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху руководит страной, следует из опроса газеты Washington Post.
Согласно результатам опроса, негативную оценку действиям Нетаньяху во власти дают в общей сложности 68% респондентов. Кроме того, 48% опрошенных негативно оценивают военные действия Израиля на территории сектора Газа. Шесть из десяти (61%) респондентов признают, что Израиль совершает военные преступления против гражданского населения в Газе.
Нетаньяху лично одобрил операции против "Флотилии" Тунберг, пишут СМИ
Вчера, 02:53
Опрос проводился 2-9 сентября среди 815 американцев еврейской национальности. Погрешность составляет 4,7 процентных пунктов.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением
