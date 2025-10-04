https://ria.ru/20251004/izrail-2046309284.html
Израиль остановил операцию по захвату города Газа
Израиль остановил операцию по захвату города Газа - РИА Новости, 04.10.2025
Израиль остановил операцию по захвату города Газа
Политическое руководство Израиля поручило армии остановить операцию по захвату города Газа и свести к минимуму активность в секторе после согласия воюющих... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:59:00+03:00
2025-10-04T03:59:00+03:00
2025-10-04T04:01:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20251003/khamas-2046290921.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп
Израиль остановил операцию по захвату города Газа
Власти Израиля поручили армии остановить операцию по захвату города Газа