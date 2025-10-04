Рейтинг@Mail.ru
Израиль остановил операцию по захвату города Газа - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 04.10.2025 (обновлено: 04:01 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/izrail-2046309284.html
Израиль остановил операцию по захвату города Газа
Израиль остановил операцию по захвату города Газа - РИА Новости, 04.10.2025
Израиль остановил операцию по захвату города Газа
Политическое руководство Израиля поручило армии остановить операцию по захвату города Газа и свести к минимуму активность в секторе после согласия воюющих... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:59:00+03:00
2025-10-04T04:01:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20251003/khamas-2046290921.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп
Израиль остановил операцию по захвату города Газа

Власти Израиля поручили армии остановить операцию по захвату города Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Политическое руководство Израиля поручило армии остановить операцию по захвату города Газа и свести к минимуму активность в секторе после согласия воюющих сторон начать реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сократить активность в Газе "до минимума" и проводить только оборонительные действия в секторе", - сообщила радиостанция.
На радиостанции отметили, что фактически это означает остановку операции по захвату Газы.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой
Вчера, 22:57
 
В миреИзраильСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала