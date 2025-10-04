https://ria.ru/20251004/izrail-2046306833.html
Израиль приступает к освобождению заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Израиль на фоне ответа палестинского движения ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по освобождению всех заложников, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"В свете ответа ХАМАС
, Израиль
приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа
по незамедлительному освобождению всех заложников", - говорится в сообщении.
В канцелярии добавили, что власти Израиля продолжат работать с президентом США
и его администрацией, "чтобы закончить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа".
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Переведенное на английский язык заявление ХАМАС было позднее опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.