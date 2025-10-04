Израиль приступает к освобождению заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Израиль на фоне ответа палестинского движения ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по освобождению всех заложников, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"В свете ответа ХАМАС Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что власти Израиля продолжат работать с президентом США и его администрацией, "чтобы закончить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа".

Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.