Нетаньяху призвали вступить в переговоры по плану Трампа

Переведенное на английский язык заявление ХАМАС было позднее опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.

Израиль пока не дал официальный ответ на заявление ХАМАС, однако многие израильские наблюдатели и журналисты отмечают, что в заявлении ХАМАС нет упоминания о согласии группировки на ключевые требования Израиля о разоружении и отказе от участия в управлении сектором Газа в будущем.