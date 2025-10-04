Нетаньяху призвали вступить в переговоры по плану Трампа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Лидер парламентской оппозиции в Израиле Яир Лапид после последних заявлений палестинского движения ХАМАС о согласии с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа и реакции самого Трампа на свое странице в социальной сети X призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вступить в переговоры по сделке.
"Президент Трамп прав в том, что существует реальная возможность освободить заложников и положить конец войне. Израилю следует объявить о присоединении к переговорам, которые ведет президент (США - ред.), для окончательного согласования деталей сделки. Я сообщил администрации США, что у Нетаньяху есть политическая поддержка в стране, позволяющая продолжить этот процесс", - написал Лапид.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Переведенное на английский язык заявление ХАМАС было позднее опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.
Израиль пока не дал официальный ответ на заявление ХАМАС, однако многие израильские наблюдатели и журналисты отмечают, что в заявлении ХАМАС нет упоминания о согласии группировки на ключевые требования Израиля о разоружении и отказе от участия в управлении сектором Газа в будущем.