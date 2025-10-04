Черную "Иволгу 4.0" запустили на МЦД-4

«

"Черная "Иволга" уже на МЦД-4! Сегодня мы вместе с АО "ТМХ", ТВЗ и ЦППК запустили на маршрут 100-ю "Иволгу 4.0" в эксклюзивной ливрее. Черный матовый корпус с ярко-красными буквами "МЦД" и блестящей цифрой "100" делает поезд настоящим арт-объектом мегаполиса. Внутри электропоезда пассажиры по-прежнему получают максимум комфорта в сочетании с мятной расцветкой", - говорится в Telegram-канале дептранса.