В Италии более 50 полицейских пострадали на протестах в поддержку Палестины - РИА Новости, 04.10.2025
14:30 04.10.2025
В Италии более 50 полицейских пострадали на протестах в поддержку Палестины
Более 50 полицейских пострадали в четверг и пятницу в ходе столкновений на массовых выступлениях в поддержку Палестины в Италии, сообщило МВД страны. РИА Новости, 04.10.2025
2025
Многотысячная манифестация в Риме в поддержку Палестины
Порядка 60 тысяч человек участвуют в манифестации в поддержку палестинского народа и активистов "Флотилии стойкости", которая проходит в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Акция происходит на фоне всеобщей забастовки, которую проводят ведущие профсоюзы Италии в знак недовольства политикой правительства в отношении ситуации вокруг сектора Газа.
РИМ, 4 окт - РИА Новости. Более 50 полицейских пострадали в четверг и пятницу в ходе столкновений на массовых выступлениях в поддержку Палестины в Италии, сообщило МВД страны.
"В результате нападений за два дня сообщается о 55 пострадавших от нападений сотрудниках полиции", - говорится в сообщении.
В пятницу, в день забастовки в поддержку палестинского народа и активистов "Флотилии стойкости", по всей Италии прошли манифестации и шествия. Как сообщал один из организаторов инициативы - профсоюз CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда), участие в них приняли более двух миллионов человек
Оценки МВД Италии говорят о 400 тысячах участников 29 массовых акций. По оценкам римской полиции, в Риме на улицы вышли 80 тысяч человек.
Как сообщали итальянские СМИ, выступления в ряде городов закончились стычками с полицией. Так, столкновения произошли в Милане, Турине и Болонье на местных вокзалах и перекрытых манифестантами автострадах.
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Эксперт объяснил, почему Запад признает Палестину
29 сентября, 16:56
 
