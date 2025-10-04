https://ria.ru/20251004/italiya-2046361319.html
В Италии более 50 полицейских пострадали на протестах в поддержку Палестины
Более 50 полицейских пострадали в четверг и пятницу в ходе столкновений на массовых выступлениях в поддержку Палестины в Италии, сообщило МВД страны. РИА Новости, 04.10.2025
Многотысячная манифестация в Риме в поддержку Палестины
Порядка 60 тысяч человек участвуют в манифестации в поддержку палестинского народа и активистов "Флотилии стойкости", которая проходит в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Акция происходит на фоне всеобщей забастовки, которую проводят ведущие профсоюзы Италии в знак недовольства политикой правительства в отношении ситуации вокруг сектора Газа.
