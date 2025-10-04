Рейтинг@Mail.ru
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины - РИА Новости, 04.10.2025
22:01 04.10.2025
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины - РИА Новости, 04.10.2025
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины
Тысячи человек вышли в субботу на улицы Мадрида, Барселоны и десятков других городов Испании с требованиями прекратить "геноцид в Газе" и разорвать... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
израиль
барселона (город)
валенсия (область)
хамас
палестина
израиль
барселона (город)
валенсия (область)
палестина
в мире, израиль, барселона (город), валенсия (область), хамас, палестина
В мире, Израиль, Барселона (город), Валенсия (область), ХАМАС, Палестина
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины

В Испании прошли многотысячные митинги в поддержку Палестины

© AP Photo / Paul WhiteДемонстрация в поддержку Палестины в Мадриде
Демонстрация в поддержку Палестины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Paul White
Демонстрация в поддержку Палестины в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 4 окт - РИА Новости. Тысячи человек вышли в субботу на улицы Мадрида, Барселоны и десятков других городов Испании с требованиями прекратить "геноцид в Газе" и разорвать дипломатические и торговые отношения с Израилем.
В Мадриде колонна протестующих прошла от центрального вокзала Аточа до площади Кальяо. Участники несли палестинские флаги, плакаты с надписями "Свободная Палестина" и "Остановить геноцид" и скандировали: "Это не война, это геноцид" и "От реки до моря - Палестина победит", передает корреспондент РИА Новости.
Участники шествия в поддержку Палестины в центре Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Число участников шествия в поддержку Палестины в Риме достигло миллиона
Вчера, 19:36
Среди протестующих были молодые семьи с детьми, студенты, пожилые люди и даже те, кто пришёл с домашними животными. По ходу движения колонны звучали барабаны и арабские песни. В шествии приняли участие активисты левых партий, в том числе министр здравоохранения Моника Гарсия и лидер партии Podemos Ионе Беларра.
"Мы здесь ради справедливости, ради будущего наших детей", - сказала РИА Новости участница митинга Кармен, пришедшая с двухлетним сыном.
По данным организаторов, акции прошли более чем в 80 муниципалитетах страны и приурочены к годовщине событий 7 октября 2023 года, с которых началась нынешняя фаза конфликта между Израилем и движением ХАМАС.
Крупнейшая акция прошла в Барселоне, где, по данным властей, на улицы вышло около 70 тысяч человек, а по оценкам организаторов - до 300 тысяч. Массовые демонстрации также состоялись в Валенсии, Севилье, Памплоне, Леоне, Сантандере и на Канарских островах.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
