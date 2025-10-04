В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины

МАДРИД, 4 окт - РИА Новости. Тысячи человек вышли в субботу на улицы Мадрида, Барселоны и десятков других городов Испании с требованиями прекратить "геноцид в Газе" и разорвать дипломатические и торговые отношения с Израилем.

В Мадриде колонна протестующих прошла от центрального вокзала Аточа до площади Кальяо. Участники несли палестинские флаги, плакаты с надписями "Свободная Палестина" и "Остановить геноцид" и скандировали: "Это не война, это геноцид" и "От реки до моря - Палестина победит", передает корреспондент РИА Новости.

Среди протестующих были молодые семьи с детьми, студенты, пожилые люди и даже те, кто пришёл с домашними животными. По ходу движения колонны звучали барабаны и арабские песни. В шествии приняли участие активисты левых партий, в том числе министр здравоохранения Моника Гарсия и лидер партии Podemos Ионе Беларра.

"Мы здесь ради справедливости, ради будущего наших детей", - сказала РИА Новости участница митинга Кармен, пришедшая с двухлетним сыном.

По данным организаторов, акции прошли более чем в 80 муниципалитетах страны и приурочены к годовщине событий 7 октября 2023 года, с которых началась нынешняя фаза конфликта между Израилем и движением ХАМАС