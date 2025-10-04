https://ria.ru/20251004/ispaniya-2046423990.html
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины - РИА Новости, 04.10.2025
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины
Тысячи человек вышли в субботу на улицы Мадрида, Барселоны и десятков других городов Испании с требованиями прекратить "геноцид в Газе" и разорвать... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T22:01:00+03:00
2025-10-04T22:01:00+03:00
2025-10-04T22:01:00+03:00
в мире
израиль
барселона (город)
валенсия (область)
хамас
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732471642_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_7fed0a30d420bcc3360ae340f1360c5f.jpg
https://ria.ru/20251004/rim-2046405960.html
https://ria.ru/20251004/konflikt-1915630213.html
израиль
барселона (город)
валенсия (область)
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732471642_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bf2f009e90c0de50fe0b6f66259eb81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, барселона (город), валенсия (область), хамас, палестина
В мире, Израиль, Барселона (город), Валенсия (область), ХАМАС, Палестина
В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины
В Испании прошли многотысячные митинги в поддержку Палестины
МАДРИД, 4 окт - РИА Новости. Тысячи человек вышли в субботу на улицы Мадрида, Барселоны и десятков других городов Испании с требованиями прекратить "геноцид в Газе" и разорвать дипломатические и торговые отношения с Израилем.
В Мадриде колонна протестующих прошла от центрального вокзала Аточа до площади Кальяо. Участники несли палестинские флаги, плакаты с надписями "Свободная Палестина" и "Остановить геноцид" и скандировали: "Это не война, это геноцид" и "От реки до моря - Палестина победит", передает корреспондент РИА Новости.
Среди протестующих были молодые семьи с детьми, студенты, пожилые люди и даже те, кто пришёл с домашними животными. По ходу движения колонны звучали барабаны и арабские песни. В шествии приняли участие активисты левых партий, в том числе министр здравоохранения Моника Гарсия и лидер партии Podemos
Ионе Беларра.
"Мы здесь ради справедливости, ради будущего наших детей", - сказала РИА Новости участница митинга Кармен, пришедшая с двухлетним сыном.
По данным организаторов, акции прошли более чем в 80 муниципалитетах страны и приурочены к годовщине событий 7 октября 2023 года, с которых началась нынешняя фаза конфликта между Израилем
и движением ХАМАС
.
Крупнейшая акция прошла в Барселоне
, где, по данным властей, на улицы вышло около 70 тысяч человек, а по оценкам организаторов - до 300 тысяч. Массовые демонстрации также состоялись в Валенсии
, Севилье
, Памплоне
, Леоне
, Сантандере
и на Канарских островах
.