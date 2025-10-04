Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал имущество белгородского вице-губернатора в пользу государства - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 04.10.2025 (обновлено: 03:44 05.10.2025)
https://ria.ru/20251004/imuschestvo-2046356677.html
Суд взыскал имущество белгородского вице-губернатора в пользу государства
Суд взыскал имущество белгородского вице-губернатора в пользу государства - РИА Новости, 05.10.2025
Суд взыскал имущество белгородского вице-губернатора в пользу государства
Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал 925 миллионов рублей c обвиняемого по делу о мошенничестве вице-губернатора... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-04T13:54:00+03:00
2025-10-05T03:44:00+03:00
происшествия
белгородская область
москва
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976886882_0:39:639:398_1920x0_80_0_0_41325595eb1d765064a0b379eafd5156.jpg
https://ria.ru/20250828/delo-2038193446.html
https://ria.ru/20250910/khischeniya-2040850835.html
https://ria.ru/20250624/zaynullin-2025012239.html
белгородская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976886882_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_9d0e252313df643eca9d690ea6faf04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, москва, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Белгородская область, Москва, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Генеральная прокуратура РФ
Суд взыскал имущество белгородского вице-губернатора в пользу государства

Суд взыскал 925 млн рублей со строителей укреплений в Белгородской области

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиЗамгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал 925 миллионов рублей c обвиняемого по делу о мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина.
По словам собеседника агентства, требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.
Вид на строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
У фирмы затребовали компенсацию по делу об укреплении белгородской границы
28 августа, 21:03
Судебный процесс проходил за закрытыми дверями по требованию стороны обвинения. Там аргументировали необходимость подобных мер тем, что в деле были задействованы сведения, содержащие государственную тайну.
Вместе с белгородским вице-губернатором суд взыскал в пользу государства имущество Сергея Петрякова, Ивана Новикова, Дмитрия Боровлева, Константина Зимина, Алексея Сошникова, а также с двух фирм: ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".
По данным материалов дела, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета выделили 19,5 миллиардов рублей на строительство специализированных сооружений для защиты от военной агрессии киевского режима. За контроль над целевым использованием средств ответственным был назначен занимавший тогда пост замгубернатора области – министр имущественных и земельных отношений Зайнуллин.
В ходе проверки удалось установить, что он вместе с Сошниковым использовали свое служебное положение в личных целях для обогащения за счет бюджетных средств, которые выделялись на оборону государства..
Избрание меры пресечения врио замгубернатору Курской области Владимиру Базарову - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Появились подробности о хищениях на фортификациях в Белгородской области
10 сентября, 09:39
Согласно тексту иска, Зайнуллин и Сошников привлекли ряд коммерсантов, с которыми заключили договоры на строительство защитных сооружений. Надзорное ведомство нашло 24 контракта с этой компанией более чем на 1 миллиард рублей. При этом, утверждается в иске, Петряков согласился передать чиновникам 7% от общей стоимости контрактов.
Всего с ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" управление капитального строительства заключило 26 соглашений на 1 млрд 139 млн 220 тысяч 500 рублей, из которых 924 млн 873 тысячи 795,8 рублей получили Петряков и Боровлев.
Арестованный Рустэм Зайнуллин жил в квартире с панорамным видом на Белгород - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Арестованный белгородский вице-губернатор жил в квартире с панорамным видом
24 июня, 09:30
 
ПроисшествияБелгородская областьМоскваРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала