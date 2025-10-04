https://ria.ru/20251004/imuschestvo-2046356677.html
Суд взыскал имущество белгородского вице-губернатора в пользу государства
2025-10-04T13:54:00+03:00
2025-10-04T13:54:00+03:00
2025-10-05T03:44:00+03:00
происшествия
белгородская область
москва
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
генеральная прокуратура рф
Суд взыскал 925 млн рублей со строителей укреплений в Белгородской области
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал 925 миллионов рублей c обвиняемого по делу о мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина.
По словам собеседника агентства, требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.
Судебный процесс проходил за закрытыми дверями по требованию стороны обвинения. Там аргументировали необходимость подобных мер тем, что в деле были задействованы сведения, содержащие государственную тайну.
Вместе с белгородским вице-губернатором суд взыскал в пользу государства имущество Сергея Петрякова, Ивана Новикова, Дмитрия Боровлева, Константина Зимина, Алексея Сошникова, а также с двух фирм: ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".
По данным материалов дела, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета выделили 19,5 миллиардов рублей на строительство специализированных сооружений для защиты от военной агрессии киевского режима. За контроль над целевым использованием средств ответственным был назначен занимавший тогда пост замгубернатора области – министр имущественных и земельных отношений Зайнуллин.
В ходе проверки удалось установить, что он вместе с Сошниковым использовали свое служебное положение в личных целях для обогащения за счет бюджетных средств, которые выделялись на оборону государства..
Согласно тексту иска, Зайнуллин и Сошников привлекли ряд коммерсантов, с которыми заключили договоры на строительство защитных сооружений. Надзорное ведомство нашло 24 контракта с этой компанией более чем на 1 миллиард рублей. При этом, утверждается в иске, Петряков согласился передать чиновникам 7% от общей стоимости контрактов.
Всего с ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" управление капитального строительства заключило 26 соглашений на 1 млрд 139 млн 220 тысяч 500 рублей, из которых 924 млн 873 тысячи 795,8 рублей получили Петряков и Боровлев.