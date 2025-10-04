Приговор вынесен: создан калькулятор, который предсказывает дату смерти

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Гадалки отдыхают: на смену картам Таро и гороскопам пришла холодная математика. Ученые из Дании и США разработали искусственный интеллект, который изучил жизни нескольких миллионов человек — и научился предсказывать их будущее.

Система знает, когда испытуемый умрет, сколько заработает, какой у него характер. Британцы уже окрестили ее "калькулятором судного дня". Самое жуткое — она работает, и это подтверждено цифрами.

Искусственный интеллект читает судьбы

Революционный подход к прогнозированию продолжительности жизни описан в исследовании, опубликованном в журнале Nature Computational Science. Ученые под руководством профессора Суне Лемана из Технического университета Дании создали систему life2vec — искусственный интеллект, работающий по принципу ChatGPT.

Профессор Леман объясняет в интервью Northeastern Global News: человеческую жизнь можно представить как длинную историю из событий. Искусственный интеллект учится на этих историях — и начинает предсказывать, чем они закончатся. "Иван устроился охранником и получил зарплату". "Мария перешла в новую школу". "Петр сломал руку". Именно так "видит" людей новая система life2vec.

Шесть миллионов жизней в базе данных

Датское правительство предоставило исследователям полный доступ к информации о своих гражданах за период с 2008 по 2020 год. База включала медицинские записи, профессиональную деятельность, уровень дохода, место жительства, рабочие часы, переезды, больничные, беременности, образование — все с точностью до дня.

Каждому факту присвоили код. Перелом руки — один код, работа продавцом — другой, зарплата — третий, и так далее.

Машина учится сама

Самое удивительное открытие — систему никто не учил медицине или взаимосвязи профессий и травм. Ей просто дали миллионы записей, и она сама нашла закономерности.

Например, она поняла : люди с сердечными имплантами обычно имеют в карте записи о сердечной недостаточности и других кардиологических проблемах. Врачи это знают, но машине никто не объяснял — она вычислила сама. Более того, когда медицинские коды формально относятся к разным категориям, но по сути связаны с одной проблемой, система это тоже распознала.

Авторы исследования подчеркивают : машина научилась группировать информацию не по формальным признакам, а по реальной логике. Система создала "пространство концепций", выстроила невидимую карту человеческих судеб — и научилась по ней ориентироваться.

Что умеет предсказывать машина

Ученые дали системе первую задачу: определить, кто из людей умрет в течение четырех лет, начиная с 1 января 2016-го. Выбрали самую сложную группу — от 35 до 65 лет, где смерть предсказать труднее всего.

Вторая задача оказалась еще хитрее. Система должна была угадать черты характера человека — экстраверт он или интроверт, общительный или замкнутый. Причем только по медицинским картам, зарплатам и профессиям, без всяких психологических тестов.

"Модель может предсказывать почти что угодно", — заявил Леман в интервью New York Post. Переезды в другие страны, смену работы, уровень дохода через десять лет — список бесконечен.

Факторы жизни и смерти

Life2vec нашел неожиданные закономерности. Мужчины оказались в зоне риска — они умирают раньше женщин. Люди с диагнозами психических расстройств тоже в группе повышенного риска ранней смерти. Как ни странно, но квалифицированные рабочие — те, кто занимается физическим трудом, — живут в среднем меньше офисных сотрудников.

А вот руководящая должность и высокий доход для датского населения работают как защита. Чем выше зарплата и статус на работе, тем больше шансов прожить дольше.

© iStock.com / gorodenkoff Врачи работают с использованием искусственного интеллекта © iStock.com / gorodenkoff Врачи работают с использованием искусственного интеллекта

Точность предсказаний

Искусственный интеллект обучался на данных 2,3 миллиона человек. Еще почти миллион использовали для проверки.

Результат: система правильно предсказала смерть или выживание в 78% случаев. Это выше, чем у всех существующих методов — медицинских таблиц смертности, статистических моделей, других нейросетей. Лучше всего система работает на молодых людях, отмечают ученые.

Как можно узнать свою судьбу

Плохая новость для любопытных: программа и данные не будут доступны публике. Датские ученые не планируют выкладывать ее в открытый доступ. "Мы работаем над способами поделиться результатами, но нужно гарантировать конфиденциальность", — объясняет Леман в интервью Daily Mail.

© iStock.com / Igor Borisenko Контроль роста урожая с помощью искусственного интеллекта © iStock.com / Igor Borisenko Контроль роста урожая с помощью искусственного интеллекта

В Дании действуют жесткие законы о персональных данных. Использовать life2vec для решений о конкретных людях — например, при выдаче страховки или найме на работу — строго запрещено.

К тому же неизвестно, сработает ли система в других странах. Соавтор исследования Тина Элиасси-Рад предупреждает : то, что работает в Дании, может не сработать в Америке или России. Слишком разные общества.

Этические дилеммы

Участникам исследования не сообщали их личных прогнозы. "Это было бы очень безответственно", — подчеркнул Леман.

Элиасси-Рад настаивает: даже когда технология станет доступной, ее нельзя применять к конкретным людям. "У реальных людей есть сердца и чувства", — говорит она.

Арт Каплан, профессор биоэтики Нью-Йоркского университета, предупреждает: "Использование ИИ в прогнозировании смерти — начало очень сложного пути".

© Depositphotos.com / agsandrew Искусственный интеллект © Depositphotos.com / agsandrew Искусственный интеллект

"Уникально здесь то, что система использует социальную, трудовую информацию и публичные записи в сочетании со здоровьем для прогнозов, при этом никогда не встречаясь ни с кем из участников исследования", — отмечает эксперт в интервью USA Today.

Неизбежное будущее

Каплан считает "неизбежным", что в будущем потребители смогут получать информацию о собственных прогнозах. "Будет много споров вокруг и битв за доступ третьих лиц к этой информации", — предупреждает он.

Но есть более глубокая проблема: эти алгоритмы лишают нас главного — неопределенности жизни. "Можно будет предотвращать смерти — это плюс. Но убрать все неизвестное из жизни — это угроза самой сути человеческого существования", — размышляет биоэтик.