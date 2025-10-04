Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени Чехова
Культура
 
13:58 04.10.2025 (обновлено: 14:00 04.10.2025)
Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени Чехова
Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени Чехова
Прощание с народной артисткой РФ Ниной Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова 7 октября, похоронят актрису на Троекуровском кладбище, сообщили в театре. РИА Новости, 04.10.2025
Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени Чехова

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой пройдёт в МХТ имени Чехова

Здание МХТ им. Чехова в Камергерском переулке
Здание МХТ им. Чехова в Камергерском переулке. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РФ Ниной Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова 7 октября, похоронят актрису на Троекуровском кладбище, сообщили в театре.
Гуляева скончалась в пятницу, ей было 94 года.
"Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой состоится во вторник, 7 октября. В 11.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени Чехова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Как уточняется, после прощания пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. Нина Ивановна будет упокоена рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным", - добавляется в сообщении.
Нина Гуляева
Нина Гуляева
 
