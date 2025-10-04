Здание МХТ им. Чехова в Камергерском переулке. Архивное фото

Здание МХТ им. Чехова в Камергерском переулке

Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РФ Ниной Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова 7 октября, похоронят актрису на Троекуровском кладбище, сообщили в театре.

Гуляева скончалась в пятницу, ей было 94 года.

« "Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой состоится во вторник, 7 октября. В 11.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени Чехова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Как уточняется, после прощания пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.