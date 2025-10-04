Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени Чехова

https://ria.ru/20251004/guljaeva-2046357328.html
Прощание с народной артисткой РФ Ниной Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова 7 октября, похоронят актрису на Троекуровском кладбище, сообщили в театре. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:58:00+03:00
2025-10-04T13:58:00+03:00
2025-10-04T14:00:00+03:00
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РФ Ниной Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова 7 октября, похоронят актрису на Троекуровском кладбище, сообщили в театре.
Гуляева скончалась в пятницу, ей было 94 года.
"Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой состоится во вторник, 7 октября. В 11.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени Чехова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Как уточняется, после прощания пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. Нина Ивановна будет упокоена рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным", - добавляется в сообщении.