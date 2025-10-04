https://ria.ru/20251004/gruziya-2046425114.html
Санду поддержала беспорядки в Грузии
Санду поддержала беспорядки в Грузии - РИА Новости, 04.10.2025
Санду поддержала беспорядки в Грузии
Президент Молдавии Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, в результате которых пострадали почти полтора десятка полицейских. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T22:21:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
молдавия
майя санду
ираклий кобахидзе
каха каладзе (мэр тбилиси)
евросоюз
грузия
в мире, грузия, тбилиси, молдавия, майя санду, ираклий кобахидзе, каха каладзе (мэр тбилиси), евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Молдавия, Майя Санду, Ираклий Кобахидзе, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Евросоюз
Санду поддержала беспорядки в Грузии, на которых пострадали 14 полицейских