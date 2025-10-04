Рейтинг@Mail.ru
Санду поддержала беспорядки в Грузии - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046425114.html
Санду поддержала беспорядки в Грузии
Санду поддержала беспорядки в Грузии - РИА Новости, 04.10.2025
Санду поддержала беспорядки в Грузии
Президент Молдавии Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, в результате которых пострадали почти полтора десятка полицейских. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T22:21:00+03:00
2025-10-04T22:21:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
молдавия
майя санду
ираклий кобахидзе
каха каладзе (мэр тбилиси)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045173398_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c953ddf7cb60bb646b4fbd5f7dd7b752.jpg
https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046404559.html
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046414648.html
грузия
тбилиси
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045173398_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_881d1106a6abde9417a75beddd167392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, молдавия, майя санду, ираклий кобахидзе, каха каладзе (мэр тбилиси), евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Молдавия, Майя Санду, Ираклий Кобахидзе, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Евросоюз
Санду поддержала беспорядки в Грузии

Санду поддержала беспорядки в Грузии, на которых пострадали 14 полицейских

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, в результате которых пострадали почти полтора десятка полицейских.
Акции протеста проходят в Тбилиси на фоне выборов в органы местного самоуправления. МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту. Как сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, в результате беспорядков пострадали 14 правоохранителей.
Митингующие на улицах Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
Вчера, 20:56
"Мои мысли с народом Грузии, который защищает свободу и своё европейское будущее. Демократию невозможно заставить молчать. Молдова на вашей стороне", - написала Санду на своей странице в соцсети X.
Ответственность за произошедшее в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители ЕС поддерживали попытки свержения конституционного строя в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе на брифинге.
Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Лидер "Грузинской мечты" назвал попыткой госпереворота действия оппозиции
Вчера, 20:42
 
В миреГрузияТбилисиМолдавияМайя СандуИраклий КобахидзеКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала