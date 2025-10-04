Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители ЕС поддерживали попытки беспорядков в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС… На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это. Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность на том фоне, когда мы увидели и услышали заявления, поддерживающие попытку свержения конституционного строя. Давайте посмотрим, какой будет их реакция", - заявил премьер на брифинге.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах приняли 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси борьбу вели девять кандидатов, основные конкуренты - действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года, и единый кандидат от оппозиционных партий "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" Ираклий Купрадзе.
На фоне выборов в Тбилиси проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Грузии. Как сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, в результате беспорядков пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.