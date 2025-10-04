Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители ЕС поддерживали попытки беспорядков в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

На фоне выборов в Тбилиси проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Грузии. Как сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, в результате беспорядков пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.