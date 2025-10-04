https://ria.ru/20251004/gruziya-2046416622.html
МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков
МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков
МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту, отмечено в заявлении ведомства. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T20:53:00+03:00
2025-10-04T20:53:00+03:00
2025-10-04T21:00:00+03:00
